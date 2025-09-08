Фиолетовый секрет: как лаванда помогает там, где лекарства вызывают привыкание

Лавандовое масло давно известно как средство для расслабления и улучшения сна. Но новые данные польских учёных доказали: его возможности гораздо шире.

Эффективность против тревожных расстройств

Фармацевтическое масло лаванды в капсулах может стать альтернативой традиционным противотревожным препаратам.

Клинические испытания показали:

регулярный приём снижает проявления тревожности от лёгкой до тяжёлой;

препарат не вызывает привыкания;

не обладает выраженным седативным действием.

Как это работает

Доктор Аннабель Гримм в комментарии для Daily Mail пояснила, что масло воздействует на парасимпатическую нервную систему, регулирующую стресс и сердечный ритм. У людей с тревожными расстройствами эта система работает хуже, и лаванда помогает восстановить баланс.

Возможности в будущем

Учёные предполагают, что лавандовое масло может найти применение и при комплексной терапии депрессии. Оно способно уменьшить зависимость пациентов от сильнодействующих рецептурных средств.

Однако специалисты подчеркивают: необходимы дополнительные исследования для подтверждения долгосрочной эффективности и безопасности.

Важное предупреждение

Несмотря на перспективность, самолечение недопустимо. Использовать масло лаванды можно только после консультации с врачом.