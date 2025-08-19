Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:38

Лаванда может погибнуть от "мокрых ног": ошибка, которую совершают почти все

Лаванда не цветёт при нехватке солнца — специалисты напоминают о норме в 6 часов света

В 2020 году Национальное садовое бюро присвоило лаванде (Lavandula spp.) звание "многолетника года", отметив её универсальность, декоративность и пользу. Растение ценят не только за аромат и красоту, но и за применение в кулинарии, эфирных маслах, свечах и ароматерапии. Однако многие садоводы сталкиваются с тем, что кусты при тщательном уходе не дают цветов.

Главной причиной специалисты называют недостаток солнечного света. Как и большинству трав и цветущих культур, лаванде необходимо минимум шесть часов солнца в сутки. При нехватке света кусты вытягиваются, теряют листья и перестают цвести. Эксперты советуют садоводам понаблюдать, сколько солнца реально получает растение, учитывая тень от зданий и деревьев.

Если лаванда растёт в контейнере, проблему легко решить перестановкой горшка в более освещённое место. Садовые растения сложнее адаптировать — их рекомендуется пересаживать туда, где больше солнца, либо обрезать источники тени. Пересадку лучше всего проводить осенью: куст выкапывают вместе с корневым комом, тщательно поливают и ухаживают, пока верхний слой земли (около 5-6 см) не просохнет.

Среди более чем 450 сортов лаванды, относящихся к 45 видам, самой популярной и устойчивой считается английская лаванда (Lavandula angustifolia). Этот вечнозелёный многолетник родом из Средиземноморья прекрасно чувствует себя в климатических зонах 5-9. Кусты вырастают примерно до 60 см в высоту и до 90 см в ширину, а летом выпускают длинные цветоносы с ароматными соцветиями, которые наполняют воздух и привлекают пчёл и бабочек.

Для хорошего роста лаванде необходима почва с нейтральной или щелочной реакцией и отличным дренажом. При этом шесть часов солнца могут быть не подряд, а суммарно в течение дня. Лучше всего культура развивается на песчаных или суглинистых участках, но подходит и для альпинариев.

Специалисты напоминают, что "мокрые ноги" — то есть избыточная влажность почвы — ещё один фактор, из-за которого растение не приживается. Чтобы этого избежать, контейнеры и клумбы должны быть хорошо дренированы. При посадке рекомендуется добавлять органический материал, а в горшках — ежегодно обновлять почву и пересаживать кусты в более просторные ёмкости. Взрослая лаванда устойчива к засухе, но на этапе роста ей нужен регулярный полив. Размножать её проще всего черенками, хотя возможен и посев семян.

