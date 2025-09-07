Лаваш с яйцом: как приготовить сытный завтрак за минуты, сэкономив бюджет

Можно ли приготовить вкусный и сытный завтрак всего за несколько минут из самых простых ингредиентов? Оказывается, да! Лаваш с яйцом на сковороде — это именно то блюдо, которое быстро спасёт утро и подарит заряд энергии на весь день. Причём его легко разнообразить, добавляя любимые продукты: сыр, грибы, овощи, колбасу, ветчину, бекон или свежую зелень.

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 20 г

Вода — 200 мл

Соль — 0.5 ч. л.

Пошаговый рецепт

Вымойте яйцо и аккуратно вытрите его. Вбейте в миску и слегка взбейте вилкой. При помощи кухонных ножниц вырежьте из лаваша круги по размеру вашей сковороды. Важно, чтобы получилось чётное количество заготовок. В миске растворите соль в воде, тщательно перемешайте. Поставьте сковороду на плиту, добавьте сливочное масло и дайте ему растопиться.

Два круга из лаваша окуните в солёную воду на пару секунд. Они должны прочно сцепиться друг с другом — это облегчит дальнейшее приготовление. Выложите склеенный лаваш на горячее масло, готовьте на среднем огне около 30 секунд с одной стороны.

Аккуратно переверните лаваш на другую сторону. Влейте на лаваш столовую ложку той же воды, что использовали для замачивания. Будьте осторожны — пар может обжечь. Затем равномерно смажьте лаваш взбитым яйцом с помощью кисточки или ложки.

Переверните лаваш "яичной" стороной вниз. Для этого нужна хорошая сковорода с антипригарным покрытием — иначе яйцо может пригореть. Снова влейте столовую ложку воды, чтобы создать пар. Опять будьте внимательны с горячим паром. Затем переверните лаваш и сверните пополам.

Блюдо готово! Подавайте его горячим — он отлично подойдёт как для завтрака, так и для лёгкого ужина или перекуса.

Несколько полезных советов

Чтобы лаваш не стал слишком влажным, не держите его долго в воде — достаточно пары секунд. Используйте сливочное масло для более насыщенного вкуса, но если хотите сделать блюдо менее калорийным, можно заменить его растительным маслом. Попробуйте добавить в яичную смесь немного зелени или специй — это придаст блюду свежий аромат и интересный вкус.

Интересный факт: лаваш — традиционный армянский хлеб, который считается одним из самых древних видов хлеба в мире. Его тонкая структура и нейтральный вкус делают его идеальной основой для множества блюд, включая этот простой и быстрый завтрак.