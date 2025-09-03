Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления

Хотите приготовить вкусную и лёгкую закуску за считанные минуты? Лаваш с творогом и зеленью — идеальный вариант! Эта закуска отлично подойдёт как для пикника, так и для праздничного стола. При этом она не только аппетитно выглядит, но и радует своим нежным вкусом.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 1 небольшой лист (около 100 г)
  • Творог — 200 г
  • Сметана — 4 столовые ложки (можно заменить натуральным йогуртом без добавок)
  • Укроп — 4-5 веточек (или любая другая зелень по вкусу)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить лаваш с творогом и зеленью: пошагово

Подготовьте ингредиенты. Лаваш должен быть свежим и максимально тонким — так он лучше пропитается начинкой. Творог и сметану можно брать с любой жирностью, но помните, что это влияет на калорийность блюда.

Зелень тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем, затем мелко порубите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В миске смешайте творог, сметану, зелень и чеснок. Если творог крупинчатый, можно использовать погружной блендер, чтобы сделать начинку более однородной и лёгкой для намазывания.

Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте. Попробуйте начинку и при необходимости подкорректируйте вкус. Разрежьте лаваш на 4 равные части — удобнее всего это сделать кухонными ножницами.

На каждый кусочек лаваша выложите 2-3 столовые ложки начинки и равномерно распределите по поверхности. Аккуратно сверните лаваш в трубочки. Если хотите, можно не резать лаваш, а намазать начинку на весь лист и свернуть рулетом.

Нарежьте рулеты или трубочки на порционные кусочки длиной 3-5 см. Для лучшего вкуса закуску рекомендуется немного охладить в холодильнике, чтобы лаваш хорошо пропитался.

Полезные советы

  • Если хотите снизить калорийность, замените сметану на натуральный йогурт без добавок.
  • Используйте любую зелень по вкусу — петрушка, кинза или базилик отлично подойдут.
  • Для разнообразия можно добавить немного любимых специй или свежих овощей.

Эти простые рулетики из лаваша с творогом и зеленью — отличный способ быстро накормить семью или удивить гостей вкусной и лёгкой закуской.

