От лаваша до деликатеса: как обычные продукты превращаются в кулинарный восторг

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя изысканной закуской? Этот рулет из лаваша с красной рыбой и сыром — идеальный вариант! Он готовится быстро, выглядит празднично, а вкус покоряет с первого кусочка.

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 200 г

Красная рыба (сёмга, форель) — 200 г

Плавленый сыр — 200 г

Укроп (по желанию) — 20 г

Как приготовить

Выбирайте лаваш хорошего качества — плотный, но не пересушенный. Красную рыбу (слабосолёную или подкопчённую) освободите от кожи и костей. Сыр лучше брать плавленый — он придаёт нежную кремовую текстуру.

Расстелите лаваш (если тонкий — два слоя). Равномерно намажьте сыром. Выложите кусочки рыбы, сверху — рубленый укроп (по желанию). Сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 1 час (или в морозилку на 20 минут).

Острым ножом нарежьте рулет на порционные кусочки (1,5-2 см) и выложите на блюдо.

Советы