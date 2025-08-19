Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
куриные рулеты
куриные рулеты
© freepik by timolina is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:09

От лаваша до деликатеса: как обычные продукты превращаются в кулинарный восторг

Как приготовить рулет из лаваша с красной рыбой и плавленым сыром

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя изысканной закуской? Этот рулет из лаваша с красной рыбой и сыром — идеальный вариант! Он готовится быстро, выглядит празднично, а вкус покоряет с первого кусочка.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 200 г
  • Красная рыба (сёмга, форель) — 200 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Укроп (по желанию) — 20 г

Как приготовить

Выбирайте лаваш хорошего качества — плотный, но не пересушенный. Красную рыбу (слабосолёную или подкопчённую) освободите от кожи и костей. Сыр лучше брать плавленый — он придаёт нежную кремовую текстуру.

Расстелите лаваш (если тонкий — два слоя). Равномерно намажьте сыром. Выложите кусочки рыбы, сверху — рубленый укроп (по желанию). Сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 1 час (или в морозилку на 20 минут).

Острым ножом нарежьте рулет на порционные кусочки (1,5-2 см) и выложите на блюдо.

Советы

  • Если нет плавленого сыра, можно использовать творожный, но вкус будет другим.
  • Для пикантности добавьте немного лимонного сока или каперсов.
  • Подавайте с ломтиками лимона или соусом на основе йогурта.

