куриные рулеты
куриные рулеты
© freepik by timolina is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:11

Спасательный круг для хозяйки: как накормить семью за 10 минут подготовки

Как сделать рулет из лаваша с сыром и зеленью: пошаговая инструкция

Вы ищете идеальное блюдо для завтрака или закуски на праздничный стол? Рулет из лаваша с сыром и зеленью — это именно то, что вам нужно! Он готовится быстро, из простых ингредиентов и всегда получается невероятно нежным и вкусным. Это отличное решение для любого случая!

Ингредиенты

  • 1 лист тонкого лаваша
  • 100 г брынзы
  • 200 г сметаны
  • 80 г зелени (петрушка, зеленый лук, кинза, укроп и другие на ваш вкус)
  • 2 яйца
  • 25 г сливочного масла
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Зелень промойте в холодной соленой воде в течение 3 минут, затем сполосните и отряхните. Яйца поместите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения и варите 10 минут. После этого охладите их в холодной воде.

На среднем огне растопите сливочное масло в сковороде. Мелко нарежьте зелень и добавьте её в сковороду. Обжаривайте около двух минут, постоянно помешивая, затем снимите с огня и дайте остыть.

В обжаренную зелень добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Отварные яйца очистите и натрите на крупной терке или разомните вилкой. Если яйца сложно очищаются, попробуйте поместить их в холодную воду на 3-5 минут.

Брынзу раскрошите вилкой и добавьте к яйцам. Хорошо перемешайте. Затем добавьте зелень со сметаной и снова перемешайте. При необходимости подкорректируйте вкус солью и перцем.

Лист лаваша разложите, при необходимости обрежьте толстые или кривые края. Равномерно распределите сырно-зеленую массу по лавашу, сверните его в плотный рулет и заверните в пленку. Уберите в холодильник на 30-60 минут для пропитывания. Готовый рулет нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Этот рулет из лаваша с сыром и зеленью — прекрасный вариант для быстрого перекуса, который всегда произведет впечатление на ваших гостей.

