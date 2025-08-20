Рулет из лаваша: быстро, вкусно и экономно — идеальный вариант для любого случая

Задумывались ли вы, как быстро и легко приготовить закуску, которая станет настоящим хитом на любом столе? Рулет из лаваша с огурцом и сыром — это именно то, что вам нужно! Он не только прост в приготовлении, но и обладает замечательным вкусом, что делает его идеальным для повседневного меню и праздничных мероприятий.

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 1 лист

Твёрдый сыр — 150 г

Листья салата — 80 г

Яйца — 3 шт.

Огурцы — 2 шт.

Майонез — 2 ст. ложки

Пошаговое приготовление

Обратите внимание на дату изготовления. Свежий лаваш должен быть без пятен и плесени. Тщательно вымойте и нарежьте их тонкими кружочками. Кожицу с огурца можно не срезать, если она не жесткая и не горькая. Отварите их вкрутую. Для этого положите яйца в холодную воду и варите 9 минут после закипания. После варки охладите их в холодной воде. Затем очистите и натрите на крупной терке.

Натрите твердый сыр на крупной терке. Если сыр слишком мягкий, положите его в морозильник на 15-20 минут, чтобы было легче натирать. Промойте и обсушите листья салата, чтобы они не размочили лаваш.

Расстелите лаваш на поверхности и равномерно смажьте майонезом. Для более пикантного вкуса добавьте в майонез чеснок, пропущенный через пресс. Разделите лаваш визуально на 4 части. На первую четверть положите тертые яйца, на вторую — листья салата, на третью — тертый сыр, а на последнюю — огурцы. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет. Это важно, чтобы начинка не вываливалась, а рулет легко нарезался.

Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Это позволит начинке лучше пропитаться. Нарежьте рулет на порционные куски и подавайте к столу.

Полезные советы