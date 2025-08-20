Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
куриные рулеты
куриные рулеты
© freepik by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:21

Рулет из лаваша: быстро, вкусно и экономно — идеальный вариант для любого случая

Как приготовить рулет из лаваша с начинкой из сыра и овощей

Задумывались ли вы, как быстро и легко приготовить закуску, которая станет настоящим хитом на любом столе? Рулет из лаваша с огурцом и сыром — это именно то, что вам нужно! Он не только прост в приготовлении, но и обладает замечательным вкусом, что делает его идеальным для повседневного меню и праздничных мероприятий.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 1 лист
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Листья салата — 80 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Майонез — 2 ст. ложки

Пошаговое приготовление

Обратите внимание на дату изготовления. Свежий лаваш должен быть без пятен и плесени. Тщательно вымойте и нарежьте их тонкими кружочками. Кожицу с огурца можно не срезать, если она не жесткая и не горькая. Отварите их вкрутую. Для этого положите яйца в холодную воду и варите 9 минут после закипания. После варки охладите их в холодной воде. Затем очистите и натрите на крупной терке.

Натрите твердый сыр на крупной терке. Если сыр слишком мягкий, положите его в морозильник на 15-20 минут, чтобы было легче натирать. Промойте и обсушите листья салата, чтобы они не размочили лаваш.

Расстелите лаваш на поверхности и равномерно смажьте майонезом. Для более пикантного вкуса добавьте в майонез чеснок, пропущенный через пресс. Разделите лаваш визуально на 4 части. На первую четверть положите тертые яйца, на вторую — листья салата, на третью — тертый сыр, а на последнюю — огурцы. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет. Это важно, чтобы начинка не вываливалась, а рулет легко нарезался.

Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Это позволит начинке лучше пропитаться. Нарежьте рулет на порционные куски и подавайте к столу.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса попробуйте приготовить майонез самостоятельно.
  • Этот рулет можно адаптировать, добавляя различные начинки по вашему вкусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов вчера в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Какие продукты незаметно подрывают здоровье сосудов и приближают инсульт? Хирург перечисляет опасные блюда и объясняет, чем их можно заменить.

Читать полностью » Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна вчера в 21:16

Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Почему вы просыпаетесь среди ночи? Невролог называет неочевидные причины, включая стресс, переедание и жару, и делится советами по нормализации сна.

Читать полностью » Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения вчера в 20:17

Забытый способ избежать тяжести после еды: поможет даже без диеты

Обычный стакан минеральной воды может значительно облегчить пищеварение. Диетолог объясняет, как и когда её пить, чтобы избежать вздутия и тяжести.

Читать полностью » Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту вчера в 18:14

Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе

Шампиньоны в духовке — идеальный ужин! 2 простых рецепта с травами, лимоном и чесночным соусом.

Читать полностью » Домашние сухарики для супа и салата: как приготовить на сковородке вчера в 17:05

Сухарики за 10 минут: рецепт, после которого пачки из супермаркета станут ненужными — попробуете раз, и забудете про магазин

Узнайте секреты приготовления хрустящих домашних сухариков на сковороде. 3 простых рецепта с чесноком, сыром и специями, которые заменят магазинные!

Читать полностью » Кулинары: тест с хлебом помогает определить готовность масла для жарки вчера в 16:21

Одно неверное движение — и ужин испорчен: чего нельзя делать с маслом

Узнайте, как добиться идеальной прожарки блюд! Главный — правильная температура масла. Простые тесты и полезные советы раскроют кулинарные тайны.

Читать полностью » Сушёные помидоры дома: как сохранить вкус лета на всю зиму вчера в 15:45

Лето в банке: как сохранить вкус солнца на всю зиму — аромат сведёт с ума соседей

Сушёные помидоры — зимнее сокровище. Рассказываем, как выбрать сорт, правильно высушить и сохранить аромат лета в банке или масле.

Читать полностью » Как приготовить курицу со шпинатом в сливочном соусе вчера в 14:17

Секрет бистро у вас дома: как превратить куриную грудку в главный героя французского ужина

Откройте секрет ресторанного блюда у себя дома. Нежная курица в бархатном сливочном соусе со шпинатом — простое и изысканное блюдо для вашего ужина.

Читать полностью »

Новости
Еда

В Германии за 2023–2024 годы закрылись 52 пивоварни — Ассоциация пивоваров
Питомцы

Характер и этапы взросления питбулей: рекомендации специалистов
Туризм

Тувалу признано самой малопосещаемой страной мира — данные Всемирной туристической организации
Авто и мото

Новый мотор Renault H13 работает на бензине и этаноле без переключения
Дом

Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга
Культура и шоу-бизнес

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"
Наука и технологии

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru