Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мини-рулетики из лаваша с ветчиной
Мини-рулетики из лаваша с ветчиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:49

Хрустящий лаваш и нежная начинка: закуска, которая играет на контрастах вкуса

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром запекается в духовке

Хотите удивить гостей простой, но невероятно вкусной закуской? Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром — именно то, что вам нужно! Эта закуска всегда уходит первой со стола благодаря своей аппетитной начинке и нежной текстуре.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Тонкий армянский лаваш — 1 шт.
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Плавленый сырок (например, "Дружба" или "Янтарь") — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп (или другая зелень) — 5 веточек
  • Майонез — 2 ст. л. (лучше домашний, но подойдет и магазинный)

Подготовка начинки: простой и вкусный процесс

Натереть крабовые палочки на средней терке. Плавленый сырок тоже натираем на терке. Чтобы сыр легче натирался, положите его в морозилку на 10-15 минут.

Помидор тщательно вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Чтобы лаваш не размокал, удалите из помидора жидкую сердцевину с семечками. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порежьте. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарубите.

Сборка рулета: шаг за шагом

В миске смешайте крабовые палочки, сыр, чеснок и укроп. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте.

Разверните лаваш и равномерно распределите начинку по всей поверхности. Сверху выложите кусочки помидора. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и плотно оберните пищевой пленкой.

Отправьте рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

После охлаждения нарежьте рулет на порционные кусочки и подайте к столу. Такая закуска отлично смотрится на праздничном столе и порадует всех гостей! Для разнообразия в начинку можно добавить свежий или маринованный огурец, оливки или сладкий перец.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий сегодня в 7:40

Салат Цезарь без переплат: курица и зелень, превращающие здоровое питание в дешёвый и быстрый ритуал

Узнайте, как приготовить салат Цезарь с курицей в стиле правильного питания — лёгкий, вкусный и полезный рецепт без лишних калорий и майонеза!

Читать полностью » Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке сегодня в 7:25

Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда

Узнайте секреты приготовления классического венского шницеля: хрустящая панировка и нежное мясо ждут вас! Рецепт с ингредиентами и шагами для домашнего ужина.

Читать полностью » Обновлённый рецепт капрезе: томаты, моцарелла, фасоль и шпинат сегодня в 7:22

Такой капрезе вы ещё не пробовали: привычные ингредиенты играют по-новому

Необычный капрезе с фасолью и шпинатом превращает знакомую классику в сытное и освежающее блюдо. Узнайте, чем он удивляет на вкус.

Читать полностью » Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке сегодня в 6:37

Скромный баклажан против королевского пиршества: парадокс запекания с моцареллой

Узнайте, как приготовить невероятно вкусные баклажаны с моцареллой и помидорами, запечённые в духовке — простое блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой.

Читать полностью » Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы сегодня в 6:23

Быстрый рецепт пирога с айвой для тех, кто ценит вкус и время

Узнайте, как приготовить простой и вкусный пирог с айвой — хрустящая основа, нежный крем и ароматные дольки фруктов сделают десерт незабываемым!

Читать полностью » Индейка с грибами в сливочном соусе сохраняет нежность сегодня в 5:34

Парадокс ужина: индейка с грибами перевернет ваши представления о соусе

Обнаружьте простой рецепт сочной индейки с грибами в ароматном соусе — идеальный семейный ужин на 4 порции. Гарнир станет вкуснее!

Читать полностью » Жареная молодая картошка с чесноком и укропом сохраняет натуральный вкус и полезные вещества сегодня в 5:20

Жареная картошка в кожуре: вред или полезно? Развенчиваем мифы о привычном гарнире

Хрустящая молодая картошка в кожуре на сковороде: простой рецепт с чесноком и укропом для идеального ужина. Узнайте, как добиться румяной корочки без хлопот!

Читать полностью » Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость сегодня в 4:31

Капкейки с творогом: способ выделиться среди гостей, не тратя лишнего

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежные творожные капкейки с воздушным творожным кремом — идеальный десерт для любого дня, который покорит всех своим вкусом и пользой!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта
Еда

Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта
Садоводство

Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно
Авто и мото

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — "Автостат"
Питомцы

Ветеринары объяснили риски содержания совы дома
Туризм

Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа
Авто и мото

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto
Спорт и фитнес

Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet