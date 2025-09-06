Хрустящий лаваш и нежная начинка: закуска, которая играет на контрастах вкуса
Хотите удивить гостей простой, но невероятно вкусной закуской? Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром — именно то, что вам нужно! Эта закуска всегда уходит первой со стола благодаря своей аппетитной начинке и нежной текстуре.
Какие ингредиенты понадобятся?
- Тонкий армянский лаваш — 1 шт.
- Крабовые палочки — 200 г
- Плавленый сырок (например, "Дружба" или "Янтарь") — 100 г
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп (или другая зелень) — 5 веточек
- Майонез — 2 ст. л. (лучше домашний, но подойдет и магазинный)
Подготовка начинки: простой и вкусный процесс
Натереть крабовые палочки на средней терке. Плавленый сырок тоже натираем на терке. Чтобы сыр легче натирался, положите его в морозилку на 10-15 минут.
Помидор тщательно вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Чтобы лаваш не размокал, удалите из помидора жидкую сердцевину с семечками. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порежьте. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарубите.
Сборка рулета: шаг за шагом
В миске смешайте крабовые палочки, сыр, чеснок и укроп. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте.
Разверните лаваш и равномерно распределите начинку по всей поверхности. Сверху выложите кусочки помидора. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и плотно оберните пищевой пленкой.
Отправьте рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо пропитался.
После охлаждения нарежьте рулет на порционные кусочки и подайте к столу. Такая закуска отлично смотрится на праздничном столе и порадует всех гостей! Для разнообразия в начинку можно добавить свежий или маринованный огурец, оливки или сладкий перец.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru