Тайна чистого белья: почему лишний порошок вредит машинке и белью

Правильная дозировка моющих средств — это не мелочь, а основа хорошей стирки. Когда-то я считал, что "чем больше порошка, тем чище бельё", но на деле это приводило только к запаху, налёту и полосканию по два раза. Со временем я нашёл оптимальные правила.

Почему важна дозировка

Избыточное количество порошка или геля не повышает качество стирки. Наоборот, остатки средства остаются в барабане и на ткани, вызывая жёсткость, серый налёт и даже аллергию. А машинка при этом быстрее зарастает накипью.

Как дозировать порошок

Большинство производителей указывают нормы на пачке: обычно это 150-200 грамм для полной загрузки и жёсткой воды. На практике я сыплю меньше — примерно 100-120 грамм для стандартной загрузки в 5-6 кг. Для слегка загрязнённых вещей этого хватает с запасом.

Как дозировать гель

С гелем проще: стандартная крышечка = одна стирка. Для 4-5 кг белья достаточно 75-100 мл. Если стирка короткая и на низких температурах, я беру чуть меньше — средство всё равно работает, а остатки не накапливаются в ткани.

Лайфхаки для точности

Чтобы не пересыпать, я держу рядом мерный стаканчик и иногда использую кухонные весы. А если нет под рукой дозатора для геля, помогает обычная пластиковая ложка: 3-4 столовые ложки — это как раз около 50-70 мл.

Личный вывод

Правильная дозировка — это и экономия, и здоровье техники. Чистое бельё получается не от горы порошка, а от его правильного количества. Теперь у меня нет запаха химии на вещах, и стиральная машина работает тише и дольше.