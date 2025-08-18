Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:55

Порошок, гель, капсулы: что реально прижилось у меня дома

Порошок, гель или капсулы: что лучше для стирки

Средств для стирки сегодня десятки, но у каждого свои плюсы и минусы. Я перепробовал всё - от классического порошка до модных капсул — и со временем выработал простую систему, что и когда использовать.

Порошок — для хлопка и белого

Порошок у меня остался основным для стирки хлопка и белых вещей. Он лучше справляется с запахами и въевшимися пятнами. К тому же именно порошок даёт ощущение "свежести" белья, особенно после горячих режимов. Минус — иногда остаются разводы, если переборщить с дозировкой.

Гель — для тёмного и быстрых стирок

Гель оказался незаменимым для тёмных вещей и коротких циклов на низких температурах. Он полностью растворяется, не оставляет следов и работает даже в холодной воде. Теперь все чёрные футболки и джинсы я стираю только гелем.

Капсулы — только в поездках

Капсулы удобны своей дозировкой, но дома я ими почти не пользуюсь. Зато в поездках это спасение: ничего не нужно отмерять, кинул в барабан — и готово. Дороже, чем порошок или гель, но удобство иногда важнее.

Кондиционер и полотенца

Одна из ошибок, которую я делал раньше, — наливал кондиционер для полотенец. Но потом заметил, что они перестали впитывать воду. Оказалось, кондиционер действительно снижает впитываемость. Теперь я или вообще его не использую, или разово заменяю на уксусный ополаскиватель. Ещё один способ — снизить обороты отжима, чтобы полотенца оставались мягкими.

Личный вывод

Для белого и хлопка у меня всегда порошок, для тёмного — гель, капсулы беру только в дорогу. Кондиционер — выборочный и точно не для полотенец. Эта схема оказалась самой удобной и помогла сэкономить без потери качества стирки.

