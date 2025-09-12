Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:19

Где хранить корзину для белья, если в ванной нет места

Специалисты назвали альтернативные места для хранения белья в квартире

Корзина для белья — вещь нужная, но разместить её не всегда просто. Если в ванной комнате не хватает места или корзина выбивается из интерьера, стоит рассмотреть альтернативные варианты. Некоторые из них оказываются даже удобнее привычного.

Спальня

Размещение корзины в спальне выглядит вполне логичным: именно здесь мы чаще всего снимаем одежду. Это избавляет от необходимости носить вещи через всю квартиру. Чтобы предмет не портил вид комнаты, лучше выбрать стильный вариант — плетёный короб, тканевый мешок на каркасе или элегантную корзину из дерева либо пластика с крышкой.

Коридор

Если в прихожей есть ниша или свободный угол, туда отлично впишется узкая и высокая модель с крышкой. Она скроет содержимое и предотвратит распространение запахов. Такой вариант особенно удобен для всей семьи, ведь корзина оказывается в "нейтральной" зоне, доступной каждому.

Балкон или лоджия

Неожиданное, но практичное решение — хранить бельё на застеклённом и утеплённом балконе. Свежий воздух помогает избежать неприятных запахов. Главное — подобрать влагостойкую корзину из пластика и расположить её так, чтобы не мешала проходу и не портила вид. Такой вариант особенно удобен для больших семей.

Шкаф в гостиной

Если квартира небольшая, корзину можно спрятать в шкаф. Для этого подойдут компактные модели с крышкой, которые легко помещаются внизу или на отдельной полке. Удобная альтернатива — специальные вкладыши, позволяющие сразу сортировать бельё по цветам и тканям.

Кладовая

Идеальное место, если есть просторная кладовка с хорошей вентиляцией. Там можно поставить один большой контейнер или несколько маленьких для сортировки. Практичные модели из прочных материалов будут легко мыться и служить долго. Главное преимущество — бельё хранится вдали от жилых комнат и не бросается в глаза.

Итог

Корзину для белья можно разместить не только в ванной. Спальня, коридор, балкон, шкаф или кладовка — каждый вариант имеет свои плюсы. Главное — выбрать подходящую модель и учитывать особенности пространства.

