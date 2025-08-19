Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:21

Цвет станет ярче, а бельё — белее: раскроем секрет стирки, который передается из поколения в поколение

Крупная соль смягчает воду и снижает образование накипи в стиральной машине

Многие уверены, что крупная соль помогает смягчать воду, предотвращать образование накипи и продлевать срок службы стиральной машины. Другие же предупреждают: соль может повредить внутренние детали. Так стоит ли добавлять соль в стирку, как это правильно делать и какие мифы пора развеять?

Зачем добавлять крупную соль в стиральную машину

Натуральное средство против накипи и для дезинфекции

Соль часто используют как экологичную альтернативу химическим средствам для профилактики накипи, особенно в регионах с жёсткой водой. Она способна снижать образование отложений на нагревательных элементах, барабане и трубках, а также помогает освежить внутренние поверхности машины во время стирки на высоких температурах.

Фиксация цвета тканей

Крупная соль может помочь закрепить цвет новых вещей при первых стирках, уменьшая вымывание красителей. Особенно полезно для тёмных тканей.

Осветление и смягчение

На белых вещах соль оказывает мягкий отбеливающий эффект и помогает вернуть свежесть. Ещё один плюс — смягчение воды, благодаря чему полотенца и одежда становятся более мягкими без использования кондиционера.

Как правильно использовать соль

  • Для чистки машины: насыпьте около 1 кг соли прямо в барабан (без белья) и запустите пустую стирку при высокой температуре раз в месяц.

  • Для повседневной стирки: добавьте 2–3 столовые ложки соли в барабан вместе с вещами, чтобы ткани были мягче, а цвета ярче.

  • Для отбеливания: замочите белые вещи в тёплой воде с солью, затем постирайте обычным способом.

  • Против запаха: можно оставить чашку соли в барабане между стирками — она впитает влагу и уменьшит риск появления плесени.

Лучше всего добавлять соль не в отсек для порошка, а прямо в барабан, чтобы избежать засоров.

Может ли соль повредить стиральную машину?

Да, если злоупотреблять этим методом.

  • Слишком частое или обильное использование соли может вызвать коррозию металлических деталей.

  • Некоторые современные модели со специальными технологиями производители прямо не рекомендуют очищать солью.

  • Важно помнить, что соль не заменяет полностью профессиональные средства от накипи, особенно если вода очень жёсткая или уже есть сильные отложения.

Соль, уксус или сода: что выбрать?

Средство Действие Преимущества Недостатки
Соль Смягчает воду, закрепляет цвет, лёгкий отбеливатель Доступна, экологична Может вызывать коррозию при частом применении
Уксус Растворяет накипь, убирает запахи Эффективен, дезинфицирует Резкий запах, может повредить резиновые уплотнители
Сода Убирает запахи, смягчает воду Безопасна, универсальна Не справляется с сильной накипью

