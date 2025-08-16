Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество
Чистое бельё может стоить нам гораздо дороже, чем цена упаковки порошка. Особенно если не обращать внимания на состав, уровень токсичности и остатки моющего средства в тканях. Экспертиза шести популярных марок, проведённая Обществом защиты прав потребителей "Росконтроль" совместно с Роспотребнадзором, показала: опасность скрывается в самых привычных средствах.
Что делает порошки токсичными?
Основные виновники:
- Анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ)
- Вызывают аллергию, раздражение кожи, снижают иммунитет и могут накапливаться в организме. В высоких концентрациях токсичны для печени, почек и нервной системы.
- Фосфаты
- Усиливают воздействие ПАВ, накапливаются в ткани и проникают через кожу.
- Кроме того, они загрязняют водоёмы, разрушая экосистемы.
Больше всего ПАВ накапливается в шерсти и хлопке — и не исчезает даже после 10 полосканий.
Как измеряют токсичность порошка?
Метод необычный, но показательный: бычьи сперматозоиды помещают в раствор порошка. Чем быстрее они погибают, тем выше токсичность продукта.
Наихудшие результаты показали:
- "Пемос кислородные кристаллы"
- "Ariel горный родник"
Умеренно токсичны:
- "Tide белые облака"
- "Миф 3 в 1"
Производители этих марок утверждают, что их средства подходят даже для детской одежды. Эксперты категорически не согласны.
Остаточные ПАВ: сколько "яда" остаётся после полоскания?
Проверка проводилась по количеству ПАВ в воде после третьего полоскания. Много ПАВ в воде — значит, они продолжают вымываться из ткани.
Результаты:
- Лидеры по остаточным ПАВ — "Ariel" и "Миф".
- Меньше всего ПАВ — у "Dosia" и "Persil Expert".
Пена — враг или помощник?
Пеногасители добавляют специально, ведь избыток пены может повредить машинку. У "Ariel" во время тестов пена вышла за пределы лотка.
А вот "Миф 3 в 1" оказался плохо растворимым — это значит, что частицы порошка могут остаться на одежде.
Оптимально: порошок должен растворяться полностью и образовывать умеренное количество пены.
Как отстирывают?
Эксперты испытали порошки на трудных загрязнениях: кофе, шоколад, мясо с соусом, зелень, губная помада, вино.
Худшие в отстирывании:
- "Ariel"
- "Миф 3 в 1"
Лучшие:
- "Persil Expert"
- "Dosia" (и при этом — самые "щадящие" по ПАВ)
Результаты экспертизы стиральных порошков:
- Tide "Белые облака"
- Индекс токсичности: 52%
- Остаточное содержание анионных ПАВ: 200 ± 32 мг/л
- Пенообразование: 440%
- Качество стирки: 75 из 100
- Dosia "Альпийская свежесть"
- Индекс токсичности: 51%
- Остаточное содержание А-ПАВ: 126 ± 20 мг/л
- Пенообразование: 330%
- Качество стирки: 78 из 100
- Миф 3 в 1 "Морозная свежесть"
- Индекс токсичности: 49%
- Остаточное содержание А-ПАВ: 284 ± 45 мг/л
- Пенообразование: 340%
- Качество стирки: 53 из 100
- Persil Expert
- Индекс токсичности: 48%
- Остаточное содержание А-ПАВ: 164 ± 26 мг/л
- Пенообразование: 490%
- Качество стирки: 86 из 100
- Ariel "Горный родник"
- Индекс токсичности: 33%
- Остаточное содержание А-ПАВ: 568 ± 91 мг/л
- Пенообразование: 1050%
- Качество стирки: 52 из 100
- Пемос "Кислородные кристаллы"
- Индекс токсичности: 29%
- Остаточное содержание А-ПАВ: 224 ± 36 мг/л
- Пенообразование: 220%
- Качество стирки: 66 из 100
Чем ниже индекс токсичности — тем опаснее порошок.
Для детских средств допустимая норма токсичности — от 70 до 120%.
Как читать этикетку порошка?
- Чёткая печать, текст не стирается.
- Обязателен русский язык, особенно у импортных средств.
- Указано назначение, способ применения и дозировка.
- ПАВ не выше 5% — особенно для детских вещей.
- Нет фосфатов — знак экологичности и безопасности.
- Осторожно с энзимами — они могут повредить натуральные ткани.
Полезно знать и о смягчителях
- ПАВ до 5% — норма.
- Крахмал — поможет в глажке.
- Силикон — уменьшает катышки и делает ткань мягче.
- Избегайте: хлороформ, бензилацетат, терпинеол — они вредны при вдыхании и контакте с кожей.
Особые требования к детским порошкам
Никаких ароматизаторов, фосфатов, компонентов для "мягкости". Обязательно наличие надписей:
- "Гипоаллергенно"
- "С первых дней жизни"
- "Рекомендовано для новорождённых"
Информация о дозировке и способе стирки должна быть чёткой и подробной.
Сравнивайте вес и расход — крупная упаковка ≠ экономия.
Как минимизировать вред:
- Полощите бельё дополнительно.
- Не вдыхайте порошок, не трогайте его руками.
- Храните в закрытом контейнере, вне доступа детей.
Заключение
Результаты экспертизы показали: далеко не все стиральные порошки, представленные на рынке, соответствуют нормам безопасности. А заявления о "детской гипоаллергенности" на упаковке порой не выдерживают никакой критики.
"У нас бытовая химия заметно токсичнее, чем в Европе. Производители этим пользуются, снижая качество, чтобы удешевить продукт", — говорит председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Так что внимательно читайте этикетки, избегайте дешёвых агрессивных средств и не доверяйте громким лозунгам на упаковке.
