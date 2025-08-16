Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество

Чистое бельё может стоить нам гораздо дороже, чем цена упаковки порошка. Особенно если не обращать внимания на состав, уровень токсичности и остатки моющего средства в тканях. Экспертиза шести популярных марок, проведённая Обществом защиты прав потребителей "Росконтроль" совместно с Роспотребнадзором, показала: опасность скрывается в самых привычных средствах.

Что делает порошки токсичными?

Основные виновники:

Анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ)

Вызывают аллергию, раздражение кожи, снижают иммунитет и могут накапливаться в организме. В высоких концентрациях токсичны для печени, почек и нервной системы.

Фосфаты

Усиливают воздействие ПАВ, накапливаются в ткани и проникают через кожу.

Кроме того, они загрязняют водоёмы, разрушая экосистемы.

Больше всего ПАВ накапливается в шерсти и хлопке — и не исчезает даже после 10 полосканий.

Как измеряют токсичность порошка?

Метод необычный, но показательный: бычьи сперматозоиды помещают в раствор порошка. Чем быстрее они погибают, тем выше токсичность продукта.

Наихудшие результаты показали:

"Пемос кислородные кристаллы"

"Ariel горный родник"

Умеренно токсичны:

"Tide белые облака"

"Миф 3 в 1"

Производители этих марок утверждают, что их средства подходят даже для детской одежды. Эксперты категорически не согласны.



Остаточные ПАВ: сколько "яда" остаётся после полоскания?

Проверка проводилась по количеству ПАВ в воде после третьего полоскания. Много ПАВ в воде — значит, они продолжают вымываться из ткани.

Результаты:

Лидеры по остаточным ПАВ — "Ariel" и "Миф".

Меньше всего ПАВ — у "Dosia" и "Persil Expert".

Пена — враг или помощник?

Пеногасители добавляют специально, ведь избыток пены может повредить машинку. У "Ariel" во время тестов пена вышла за пределы лотка.

А вот "Миф 3 в 1" оказался плохо растворимым — это значит, что частицы порошка могут остаться на одежде.

Оптимально: порошок должен растворяться полностью и образовывать умеренное количество пены.

Как отстирывают?

Эксперты испытали порошки на трудных загрязнениях: кофе, шоколад, мясо с соусом, зелень, губная помада, вино.

Худшие в отстирывании:

"Ariel"

"Миф 3 в 1"

Лучшие:

"Persil Expert"

"Dosia" (и при этом — самые "щадящие" по ПАВ)

Результаты экспертизы стиральных порошков:

Tide "Белые облака" Индекс токсичности: 52% Остаточное содержание анионных ПАВ: 200 ± 32 мг/л Пенообразование: 440% Качество стирки: 75 из 100

Dosia "Альпийская свежесть" Индекс токсичности: 51% Остаточное содержание А-ПАВ: 126 ± 20 мг/л Пенообразование: 330% Качество стирки: 78 из 100

Миф 3 в 1 "Морозная свежесть" Индекс токсичности: 49% Остаточное содержание А-ПАВ: 284 ± 45 мг/л Пенообразование: 340% Качество стирки: 53 из 100

Persil Expert Индекс токсичности: 48% Остаточное содержание А-ПАВ: 164 ± 26 мг/л Пенообразование: 490% Качество стирки: 86 из 100

Ariel "Горный родник" Индекс токсичности: 33% Остаточное содержание А-ПАВ: 568 ± 91 мг/л Пенообразование: 1050% Качество стирки: 52 из 100

Пемос "Кислородные кристаллы" Индекс токсичности: 29% Остаточное содержание А-ПАВ: 224 ± 36 мг/л Пенообразование: 220% Качество стирки: 66 из 100



Чем ниже индекс токсичности — тем опаснее порошок.

Для детских средств допустимая норма токсичности — от 70 до 120%.

Как читать этикетку порошка?

Чёткая печать, текст не стирается.

Обязателен русский язык, особенно у импортных средств.

Указано назначение, способ применения и дозировка.

ПАВ не выше 5% — особенно для детских вещей.

Нет фосфатов — знак экологичности и безопасности.

Осторожно с энзимами — они могут повредить натуральные ткани.

Полезно знать и о смягчителях

ПАВ до 5% — норма.

Крахмал — поможет в глажке.

Силикон — уменьшает катышки и делает ткань мягче.

Избегайте: хлороформ, бензилацетат, терпинеол — они вредны при вдыхании и контакте с кожей.

Особые требования к детским порошкам

Никаких ароматизаторов, фосфатов, компонентов для "мягкости". Обязательно наличие надписей:

"Гипоаллергенно"

"С первых дней жизни"

"Рекомендовано для новорождённых"

Информация о дозировке и способе стирки должна быть чёткой и подробной.

Сравнивайте вес и расход — крупная упаковка ≠ экономия.



Как минимизировать вред:

Полощите бельё дополнительно.

Не вдыхайте порошок, не трогайте его руками.

Храните в закрытом контейнере, вне доступа детей.

Заключение

Результаты экспертизы показали: далеко не все стиральные порошки, представленные на рынке, соответствуют нормам безопасности. А заявления о "детской гипоаллергенности" на упаковке порой не выдерживают никакой критики.

"У нас бытовая химия заметно токсичнее, чем в Европе. Производители этим пользуются, снижая качество, чтобы удешевить продукт", — говорит председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Так что внимательно читайте этикетки, избегайте дешёвых агрессивных средств и не доверяйте громким лозунгам на упаковке.