Олег Белов Опубликована сегодня в 18:57

Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество

Какие стиральные порошки не подходят для детей — выводы Росконтроля и Роспотребнадзора

Чистое бельё может стоить нам гораздо дороже, чем цена упаковки порошка. Особенно если не обращать внимания на состав, уровень токсичности и остатки моющего средства в тканях. Экспертиза шести популярных марок, проведённая Обществом защиты прав потребителей "Росконтроль" совместно с Роспотребнадзором, показала: опасность скрывается в самых привычных средствах.

Что делает порошки токсичными?

Основные виновники:

  • Анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ)
  • Вызывают аллергию, раздражение кожи, снижают иммунитет и могут накапливаться в организме. В высоких концентрациях токсичны для печени, почек и нервной системы.
  • Фосфаты
  • Усиливают воздействие ПАВ, накапливаются в ткани и проникают через кожу.
  • Кроме того, они загрязняют водоёмы, разрушая экосистемы.

Больше всего ПАВ накапливается в шерсти и хлопке — и не исчезает даже после 10 полосканий.

Как измеряют токсичность порошка?

Метод необычный, но показательный: бычьи сперматозоиды помещают в раствор порошка. Чем быстрее они погибают, тем выше токсичность продукта.

Наихудшие результаты показали:

  • "Пемос кислородные кристаллы"
  • "Ariel горный родник"

Умеренно токсичны:

  • "Tide белые облака"
  • "Миф 3 в 1"

Производители этих марок утверждают, что их средства подходят даже для детской одежды. Эксперты категорически не согласны.

Остаточные ПАВ: сколько "яда" остаётся после полоскания?

Проверка проводилась по количеству ПАВ в воде после третьего полоскания. Много ПАВ в воде — значит, они продолжают вымываться из ткани.

Результаты:

  • Лидеры по остаточным ПАВ — "Ariel" и "Миф".
  • Меньше всего ПАВ — у "Dosia" и "Persil Expert".

Пена — враг или помощник?

Пеногасители добавляют специально, ведь избыток пены может повредить машинку. У "Ariel" во время тестов пена вышла за пределы лотка.
А вот "Миф 3 в 1" оказался плохо растворимым — это значит, что частицы порошка могут остаться на одежде.

Оптимально: порошок должен растворяться полностью и образовывать умеренное количество пены.

Как отстирывают?

Эксперты испытали порошки на трудных загрязнениях: кофе, шоколад, мясо с соусом, зелень, губная помада, вино.

Худшие в отстирывании:

  • "Ariel"
  • "Миф 3 в 1"

Лучшие:

  • "Persil Expert"
  • "Dosia" (и при этом — самые "щадящие" по ПАВ)

Результаты экспертизы стиральных порошков:

  • Tide "Белые облака"
    • Индекс токсичности: 52%
    • Остаточное содержание анионных ПАВ: 200 ± 32 мг/л
    • Пенообразование: 440%
    • Качество стирки: 75 из 100
  • Dosia "Альпийская свежесть"
    • Индекс токсичности: 51%
    • Остаточное содержание А-ПАВ: 126 ± 20 мг/л
    • Пенообразование: 330%
    • Качество стирки: 78 из 100
  • Миф 3 в 1 "Морозная свежесть"
    • Индекс токсичности: 49%
    • Остаточное содержание А-ПАВ: 284 ± 45 мг/л
    • Пенообразование: 340%
    • Качество стирки: 53 из 100
  • Persil Expert
    • Индекс токсичности: 48%
    • Остаточное содержание А-ПАВ: 164 ± 26 мг/л
    • Пенообразование: 490%
    • Качество стирки: 86 из 100
  • Ariel "Горный родник"
    • Индекс токсичности: 33%
    • Остаточное содержание А-ПАВ: 568 ± 91 мг/л
    • Пенообразование: 1050%
    • Качество стирки: 52 из 100
  • Пемос "Кислородные кристаллы"
    • Индекс токсичности: 29%
    • Остаточное содержание А-ПАВ: 224 ± 36 мг/л
    • Пенообразование: 220%
    • Качество стирки: 66 из 100

Чем ниже индекс токсичности — тем опаснее порошок.
Для детских средств допустимая норма токсичности — от 70 до 120%.

Как читать этикетку порошка?

  • Чёткая печать, текст не стирается.
  • Обязателен русский язык, особенно у импортных средств.
  • Указано назначение, способ применения и дозировка.
  • ПАВ не выше 5% — особенно для детских вещей.
  • Нет фосфатов — знак экологичности и безопасности.
  • Осторожно с энзимами — они могут повредить натуральные ткани.

Полезно знать и о смягчителях

  • ПАВ до 5% — норма.
  • Крахмал — поможет в глажке.
  • Силикон — уменьшает катышки и делает ткань мягче.
  • Избегайте: хлороформ, бензилацетат, терпинеол — они вредны при вдыхании и контакте с кожей.

Особые требования к детским порошкам

Никаких ароматизаторов, фосфатов, компонентов для "мягкости". Обязательно наличие надписей:

  • "Гипоаллергенно"
  • "С первых дней жизни"
  • "Рекомендовано для новорождённых"

Информация о дозировке и способе стирки должна быть чёткой и подробной.
Сравнивайте вес и расход — крупная упаковка ≠ экономия.

Как минимизировать вред:

  • Полощите бельё дополнительно.
  • Не вдыхайте порошок, не трогайте его руками.
  • Храните в закрытом контейнере, вне доступа детей.

Заключение

Результаты экспертизы показали: далеко не все стиральные порошки, представленные на рынке, соответствуют нормам безопасности. А заявления о "детской гипоаллергенности" на упаковке порой не выдерживают никакой критики.

"У нас бытовая химия заметно токсичнее, чем в Европе. Производители этим пользуются, снижая качество, чтобы удешевить продукт", — говорит председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Так что внимательно читайте этикетки, избегайте дешёвых агрессивных средств и не доверяйте громким лозунгам на упаковке.

