Белое бельё в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:08

Порошок закончился, а стирка нужна срочно: неожиданные заменители из кухонного шкафа

Учёные объяснили, чем заменить стиральный порошок: боракс, сода и уксус

Каждому знакома ситуация: собрался включить стирку, а моющее средство неожиданно закончилось. Магазины уже закрыты или до ближайшего далеко — и приходится искать альтернативу. Оказывается, в таких случаях выручают простые продукты, которые есть почти в каждом доме: боракс, кальцинированная сода, пищевая сода и уксус. Они не только способны заменить порошок, но и обладают собственными полезными свойствами.

Чем можно заменить порошок

Специалисты отмечают, что каждое из этих средств работает по-своему:

  • боракс справляется с трудными загрязнениями — пятнами пота и крови, подходит для хлопка и детской одежды.
  • сода для стирки эффективна против жира и въевшейся грязи, выручает при стирке рабочей одежды, но её не рекомендуют использовать для шерсти и шелка.
  • пищевая сода и уксус помогают удалить неприятные запахи и легкие загрязнения, особенно на постельном белье и детских вещах.

"Боракс идеально подходит для удаления сложных органических пятен", — пояснил специалист Университета штата Мичиган Ричард Томпсон.

Как правильно использовать боракс

  1. Для машинной стирки берут половину стакана боракса, растворяют его в горячей воде и выливают в барабан. После основной программы полезно включить дополнительное полоскание, чтобы избежать осадка.

  2. При стирке вручную достаточно 1-2 ложек порошка на таз или раковину с горячей водой. После растворения можно замачивать и стирать вещи.

  3. Для выведения локальных пятен делают пасту из боракса и воды, наносят на ткань на 10-15 минут и после стирают как обычно.

Применение соды для стирки

Кальцинированную соду тоже нужно растворять в горячей воде перед добавлением в машину. Полстакана средства справится с загрязнёнными простынями или рабочей одеждой. Для пятен готовят густую пасту: смешивают 2 ложки соды с водой и наносят на ткань на четверть часа.

Пищевая сода и уксус

Доступный и щадящий вариант для вещей с неприятным запахом. В барабан добавляют полстакана соды, а в отсек для порошка — столько же уксуса. Сочетание помогает освежить бельё и смягчить ткань.

Если стирать вручную, достаточно четверти стакана соды на таз горячей воды. Вещи после такого замачивания обязательно нужно прополоскать не менее двух раз, чтобы не осталось белого налета.

Для пятен сода тоже работает: пасту из порошка и воды втирают в ткань и оставляют на 15-30 минут.

Важные предостережения

Эксперты напоминают: все эти средства меняют уровень pH воды, поэтому они могут повредить деликатные ткани. Шёлк и шерсть лучше стирать классическим мягким порошком. Также важно тщательно выполаскивать вещи, чтобы избежать раздражения кожи и белых разводов на одежде.

Импровизированные заменители порошка могут выручить в непредвиденной ситуации. Но пользоваться ими нужно грамотно: растворять в горячей воде, тщательно полоскать и не применять к чувствительным материалам.

