Смех по рецепту: кардиолог выписывает его как обязательную часть здорового образа жизни

Регулярный смех может быть не просто приятной привычкой, а фактором, который заметно снижает риск инфаркта миокарда и поддерживает здоровье сердца. Об этом сообщает Пенсильванский университет: профессор медицины, кардиолог Майкл Миллер заявил, что веселье стоит рассматривать как полноценную часть здорового образа жизни наряду с физической активностью.

Смех как элемент профилактики: сколько и как часто

Миллер предлагает относиться к смеху так же серьезно, как к умеренным тренировкам. Если врачи обычно рекомендуют выполнять физические упражнения несколько раз в неделю, то, по словам специалиста, "смеяться от души" следует регулярно и системно. По его оценке, оптимально делать это минимум 2-5 дней в неделю, чтобы положительный эффект закреплялся и работал в долгосрочной перспективе.

Кардиолог подчеркивает, что наиболее выраженный результат дает сочетание смеха и умеренной физической нагрузки. Такой комплекс, по его словам, положительно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и на иммунитет и общее самочувствие. Фактически речь идет о расширении привычного понятия "здоровый образ жизни", куда наряду с диетой и спортом включается эмоциональное состояние.

Как эндорфины влияют на сосуды и давление

По словам Миллера, во время смеха головной мозг активнее вырабатывает эндорфины. Эти вещества запускают реакции, которые отражаются на состоянии сосудов: они способствуют их расширению, что улучшает кровоток. Такой эффект способен приводить к снижению артериального давления, а значит — уменьшать нагрузку на сердце.

Кроме того, кардиолог отмечает, что смех снижает уровень воспаления и холестерина. В совокупности эти изменения уменьшают вероятность сердечно-сосудистых осложнений и понижают риск сердечного приступа. Врач связывает это с тем, что смех оказывает комплексное воздействие на организм — не только через эмоции, но и через физиологические механизмы.

Почему работает даже "искусственный смех"

Отдельно Миллер обратил внимание на то, что пользу может принести даже так называемый искусственный смех. По его словам, организм реагирует на него схожим образом, поскольку при таком смехе задействуются те же дыхательные ритмы и группы мышц, что и при естественном веселье. Это означает, что ключевым фактором становится сам физиологический процесс, а не только эмоциональная причина.

Кардиолог добавил, что эндорфины действуют как естественное обезболивающее. То есть смех может не только снижать риски для сердца, но и улучшать общее состояние, повышая устойчивость к стрессу и неприятным ощущениям. В итоге веселье, по оценке Миллера, способно стать доступным и эффективным дополнением к привычным профилактическим мерам — при условии, что оно становится регулярной привычкой.