В латышской домашней кухне есть блюда, которые не пытаются быть изящными, но берут своей честностью и сытностью. Один из таких рецептов — Vecmaminas zupa, или "бабушкин суп". Его характер строится на плотном, почти клейком бульоне из свиных хвостов и ячневой крупе, которая превращает обычный суп в полноценное, тяжелое и согревающее блюдо.

Свиные хвосты — недооцененный продукт. В них много коллагена, который при длительном томлении дает бульону ту самую обволакивающую текстуру и глубокий мясной вкус, недоступный обычному мясу. Ячневая крупа здесь работает как стабилизатор: она впитывает жир и делает консистенцию супа густой, почти деревенской.

Ингредиенты

Свиные хвосты — 500 г

Ячневая крупа — 4 ст. л. (около 80 г)

Картофель (крупный) — 2 шт.

Морковь (средняя) — ½ шт.

Лук репчатый (средний) — ½ шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец черный (горошком и молотый), соль — по вкусу

Петрушка — для подачи

Вода — около 2 л

Приготовление

Свиные хвосты опаливают горелкой, чтобы убрать лишние волоски, и тщательно промывают. Продукт заливают водой, доводят до кипения, после чего первую воду сливают. Снова заливают свежей водой (около 2 л), добавляют лавровый лист и перец горошком. Варят на среднем огне в течение 1,5 часов. Пока варится бульон, готовят зажарку: лук и морковь режут кубиками и обжаривают на растительном масле около 10 минут. Добавляют томатную пасту и томят еще 5 минут на среднем огне. Промытую ячневую крупу засыпают в бульон, доводят до кипения и варят 10 минут. Картофель нарезают кубиками, добавляют в кастрюлю и варят еще 10 минут после закипания. Вводят в суп prepared зажарку, перемешивают и варят на среднем огне 20 минут. В конце добавляют измельченный чеснок, соль и молотый перец. Доводят до кипения и готовят еще 5-10 минут. Суп снимают с огня и оставляют настаиваться на 15 минут. Перед подачей хвосты вынимают, отделяют мясо от костей, возвращают мясо в суп и посыпают блюдо рубленой петрушкой.

Этот суп обладает выраженным мясным профилем с легкой кислинкой от томата. Если заменить ячневую крупу на перловую, блюдо станет более грубым по текстуре, но сохранит свою наваристость. Интересно было бы добавить в зажарку немного копченой паприки — она подчеркнула бы "дымный" характер свинины и добавила бы глубокий охристый оттенок бульону.