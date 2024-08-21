Управление по делам миграции Латвии приняло решение о выдворении девяти россиян

Латвийские власти приняли решение об обязательной высылке девяти граждан России, из которых трое уже были депортированы, сообщила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе.

В марте 2024 года УДГМ передало пограничной службе информацию о примерно 800 россиянах, которые не имеют права оставаться в Латвии. В случае их присутствия на территории страны, они подлежат депортации.

В мае министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из этих лиц покинули Латвию самостоятельно, преимущественно через другие шенгенские страны, такие как Эстония. В то же время МВД распорядилась о депортации 34 россиян, а местонахождение около 100 человек остается неизвестным.

Майра Розе отметила, что уже было принято девять решений о принудительной высылке, три из них успешно выполнены. Один из россиян подал прошение о предоставлении убежища, утверждая, что у него есть основания для того, чтобы остаться в Латвии.

По информации Розе, около 900 человек, которые не выполнили требования, скончались по причине преклонного возраста, еще 1500 выехали из Латвии до начала процедуры выдворения. В настоящее время рассматриваются около 1500 заявок на депортацию.

Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдачи экзамена на знание латышского языка для россиян, которые ранее являлись гражданами страны и имели постоянный вид на жительство.

В январе 2024 года УДГМ сообщило, что депортация может угрожать 1167 гражданам России, из которых 789 достигли возраста 60 лет и старше. Однако точное количество тех, кто уже покинул страну, остается неизвестным. Глава МВД предположил, что массовых депортаций, скорее всего, не будет, ограничиваясь отдельными случаями.

В августе 2022 года правительство Латвии постановило продлевать временные виды на жительство для граждан России лишь в исключительных ситуациях. Постоянный вид на жительство будет выдаваться только тем, кто сдаст экзамен на знание латышского языка на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождаются лица в возрасте до 15 лет и старше 75 лет.

В соответствии с поправками к закону об иммиграции, российские граждане могли повторно сдавать экзамен по латышскому языку до 30 ноября, что позволило бы продлить действие их ВНЖ до конца 2023 года.

В стране с населением около 1,8 миллиона человек, примерно 40% составляют русскоязычные. В Латвии официальным языком является латышский, а русский имеет статус иностранного.

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