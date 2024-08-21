Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Власти Латвии выдворяют граждан РФ из страны
  1. Главная
  2. Мир

Управление по делам миграции Латвии приняло решение о выдворении девяти россиян

Власти Латвии выдворяют граждан РФ из страны

Латвийские власти приняли решение об обязательной высылке девяти граждан России, из которых трое уже были депортированы, сообщила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе.

В марте 2024 года УДГМ передало пограничной службе информацию о примерно 800 россиянах, которые не имеют права оставаться в Латвии. В случае их присутствия на территории страны, они подлежат депортации.

В мае министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из этих лиц покинули Латвию самостоятельно, преимущественно через другие шенгенские страны, такие как Эстония. В то же время МВД распорядилась о депортации 34 россиян, а местонахождение около 100 человек остается неизвестным.

Майра Розе отметила, что уже было принято девять решений о принудительной высылке, три из них успешно выполнены. Один из россиян подал прошение о предоставлении убежища, утверждая, что у него есть основания для того, чтобы остаться в Латвии.

По информации Розе, около 900 человек, которые не выполнили требования, скончались по причине преклонного возраста, еще 1500 выехали из Латвии до начала процедуры выдворения. В настоящее время рассматриваются около 1500 заявок на депортацию.

Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдачи экзамена на знание латышского языка для россиян, которые ранее являлись гражданами страны и имели постоянный вид на жительство.

В январе 2024 года УДГМ сообщило, что депортация может угрожать 1167 гражданам России, из которых 789 достигли возраста 60 лет и старше. Однако точное количество тех, кто уже покинул страну, остается неизвестным. Глава МВД предположил, что массовых депортаций, скорее всего, не будет, ограничиваясь отдельными случаями.

В августе 2022 года правительство Латвии постановило продлевать временные виды на жительство для граждан России лишь в исключительных ситуациях. Постоянный вид на жительство будет выдаваться только тем, кто сдаст экзамен на знание латышского языка на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождаются лица в возрасте до 15 лет и старше 75 лет.

В соответствии с поправками к закону об иммиграции, российские граждане могли повторно сдавать экзамен по латышскому языку до 30 ноября, что позволило бы продлить действие их ВНЖ до конца 2023 года.

В стране с населением около 1,8 миллиона человек, примерно 40% составляют русскоязычные. В Латвии официальным языком является латышский, а русский имеет статус иностранного.

Фото: www. flickr. com/Jean-Pierre Dalbéra (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Путин отметил успешное развитие торговли между Россией и Китаем

Путин отметил успешное развитие торговли между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешное развитие торговых связей между Москвой и Пекином, отметив положительные результаты работы правительств обеих стран в этом направлении.

Читать полностью
Финляндия обсуждает размещение войск НАТО на своей территории

Финляндия обсуждает размещение войск НАТО на своей территории

Финляндия активно ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

Читать полностью

Общество

Гуманитарная помощь из федерации профсоюзов Москвы прибыла в Курскую область

Гуманитарная помощь из федерации профсоюзов Москвы прибыла в Курскую область

Московская федерация профсоюзов оказала финансовую поддержку жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома в приграничных районах.

Читать полностью
Новые правила Валерии Чекалиной: дети и новая пассия экс-супруга не встретятся

Новые правила Валерии Чекалиной: дети и новая пассия экс-супруга не встретятся

Валерия Чекалина, известная российская блогер и телеведущая, в июле этого года официально развелась с Артемом Чекалиным после 12 лет брака.

Читать полностью

Новости