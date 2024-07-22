Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией, сообщил депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков.
Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены многочисленные ряды так называемых "зубов дракона" — бетонных противотанковых сооружений. Ушаков также отметил, что укрепления располагаются недалеко от Зилупе, на подъезде к контрольно-пропускному пункту Терехово.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва приняли решение о строительстве линии обороны на восточной границе.
Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной страны Североатлантического альянса, но будет внимательно следить за действиями, которые могут угрожать ее интересам.
При этом Россия остается открытой для диалога, но только на равноправной основе, и Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Владимир Путин отметил, что Россия не желает прямого военного столкновения с НАТО, но в случае необходимости готова к этому.
Фото: www. flickr.com/Jean-Pierre Dalbéra (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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