Латыши массово начали покупать советские гаражи, подготавливаясь таким образом к возможной войне с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.

Журналистка, взявшая комментарий у одного из собственников советских гаражей, написала в газете о том, что с тех пор, как произошёл конфликт на Украине активно ведутся разговоры о том, что будет делать местное население в случае, если Российская Федерация вторгнется в Латвию. Сотрудница СМИ задаётся вопросом, куда бежать людям при таком раскладе дел. Кроме того, она сообщила, что несколько вариантов уже было найдено. Один из них — это плыть по реке, после чего передвигаться по морю. Всё это, по словам журналистки, можно было бы достигнуть посредством гаражей на улице Краста. При этом она уточнила, что рассказанное не является основным планом.

В газете отмечается, что по причине нестабильности в мире, а также из-за вооружённого конфликта на Украине гаражи периода СССР превратились в убежища для жителей Латвии. Как сообщается, спрос на капитальное строение, представляющее собой совокупность гаражей, имеющих общую стену, невероятно увеличился. Отмечается, что цена не стала исключением и тоже заметно выросла.

Фото: Flickr / 7th Army Training Command (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)