Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

С 1 сентября въезд в Латвию меняется: новые требования для россиян и соседей

Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию

Министерство внутренних дел Латвии сообщило об изменении порядка пересечения границы для граждан третьих стран, включая россиян. Новые правила вступают в силу с 1 сентября.

Обязательная анкета ETA

Теперь иностранцам необходимо заранее заполнить электронную анкету ETA:

  • срок подачи — не позднее чем за 48 часов до въезда,

  • указать нужно: цель и длительность поездки, маршрут, место проживания, контактные данные, а также сведения о наличии выборных должностей, статусе госслужащего или сотрудника правоохранительных органов.

Кого коснутся изменения

Анкета обязательна для граждан:

  • России,

  • Белоруссии,

  • Казахстана,

  • Киргизии,

  • Армении,

  • Узбекистана.

Кто освобождается от новых требований

Анкету не нужно оформлять:

  • жителям стран ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ,

  • гражданам Швейцарии и Бразилии,

  • обладателям латвийских виз и видов на жительство.

Штрафы

За въезд без анкеты или за предоставление недостоверных данных предусмотрен штраф до 2000 евро (около 189 тыс. рублей).

Итог

Латвия усилила контроль за въездом граждан третьих стран: теперь путешественникам придётся подтверждать детали поездки заранее, рискуя крупным штрафом за нарушение правил.

