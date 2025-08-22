Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:19

Новые правила въезда в Латвию: как это изменит ваши планы на поездку

С 2025 года заполнять электронные анкеты станет обязательным для въезда в Латвию

С 1 сентября 2025 года Латвия меняет правила въезда для иностранцев, и это коснётся тысяч путешественников, в том числе граждан России, Белоруссии, Украины, Грузии и Армении. Теперь формальность в виде электронной анкеты станет обязательным условием для пересечения границы.

Кого коснутся новые правила

Заполнять форму на сайте eta.gov.lv обязаны граждане всех стран, не входящих в ЕС, НАТО, ОЭСР и ЕЭЗ. Исключение сделали лишь для обладателей действующих латвийских виз или вида на жительство. Также анкета не понадобится гражданам Швейцарии и Бразилии.

Любопытно, что требование действует даже в случае, если человек приезжает в Латвию не напрямую, а, например, через Литву или Польшу — то есть из другой страны Шенгенской зоны.

Как будет работать система

Анкету нужно заполнить не позднее чем за 48 часов до поездки. В ней придётся указать:

  • цель визита,
  • сроки пребывания,
  • маршрут,
  • контактные данные,
  • место работы или учёбы.

После отправки анкеты заявитель в течение двух суток получит электронное письмо с разрешением или отказом. Подтверждение смогут запросить как на пограничном пункте, так и в самой Латвии, поэтому распечатать или сохранить его в телефоне будет крайне полезно.

  • Аналогичные электронные системы въезда давно работают в США (ESTA), Канаде (eTA) и Австралии (ETA). Латвия фактически подстраивает свои правила под международную практику.
  • По данным латвийского МВД, только в 2024 году страну посетили более 2 миллионов иностранцев, и новый порядок должен помочь лучше контролировать потоки и снижать нагрузку на пограничные службы.
  • В отличие от визы, анкета сама по себе не требует оплаты — это упрощённая форма контроля, а не дополнительный сбор.

Что это значит для путешественников

Фактически Латвия усиливает фильтр на границе, но делает это в цифровом формате. Туристам придётся заранее планировать поездки, а спонтанные визиты "сегодня купил билет — завтра выехал" станут практически невозможны.

