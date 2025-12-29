Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:43

Забор готов, но история только начинается: что на самом деле происходит на границе Латвии и России

Латвия завершила строительство 280 км забора на границе с Россией — LETA

Строительство физического барьера на латвийско-российской границе завершено, однако работы по оснащению рубежа продолжаются. Проект стал частью более широких мер по укреплению восточной границы страны и уже вызвал реакции со стороны Москвы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию, выполнявшую работы.

Завершение строительства забора

По данным агентства, Латвия полностью завершила возведение заградительного барьера на границе с Российской Федерацией. В общей сложности было построено около 280 километров забора, который образует непрерывную линию в тех участках, где это было возможно с технической точки зрения.

Как уточняется, речь идёт именно о физическом ограждении. При этом латвийские власти рассматривают забор как один из элементов комплексной системы охраны границы, а не как самостоятельную меру.

Планы по технологическому оснащению

Латвийская сторона намерена продолжить работы на границе и в следующем году. Планируется, что к концу следующего года вся линия границы с Россией будет оснащена технологической инфраструктурой, включая средства наблюдения и контроля.

Таким образом, завершение строительства забора не означает окончания всего проекта. Власти подчёркивают, что дальнейшее развитие системы будет направлено на повышение эффективности пограничного контроля.

Реакция российской стороны

На фоне завершения строительства 27 декабря временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил о росте военной активности Латвии у границы с РФ. По его словам, республика совместно с партнёрами по НАТО, включая Литву, Эстонию и Польшу, готовится к созданию "единой интегрированной системы укреплений" на границах с Россией и Белоруссией.

