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Какие растения не стоит сажать рядом с латуком
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  • Опубликована сегодня в 9:22

Растения, которые ни в коем случае не должны расти рядом с латуком: полезные советы садоводам

Какие растения не стоит сажать рядом с латуком

Салат латук — неприхотливая культура. Выращивать его можно в разных условиях.

Какие растения не стоит выращивать рядом с салатом

Некоторые растения негативно влияют на урожай салата. Подсолнухи приносят в почву вещества, токсичные для салата. Кроме того, они могут затенять другие растения, что мешает их росту и развитию.

Настурция также не подходит для выращивания рядом с латуком. Это растение быстро распространяется и захватывает все вокруг себя. Таким образом, настурция может забирать питательные вещества из салата и ухудшать рост и развитие.

Цветная капуста может истощать почву вокруг других растений, включая салат. Этот овощ еще может привлечь на огород вредителя, например, гусеницу, которая питается листвой растений.

Сельдерей является тоже нежелательным компаньоном для салата. Он заставляет салат пускать стрелки и быстрее давать семена. Это может ухудшить вкусовые качества урожая.

Тыква — вьющееся растение, которое будет занимать много места рядом с салатом и отнимать ресурсы — влагу и питательные вещества. Поэтому не стоит выращивать тыкву или любые другие вьющиеся растения рядом с латуком.

Фото: hear.org/Forest & Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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