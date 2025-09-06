Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выпад с поворотом
Выпад с поворотом
© wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Восемь ошибок в боковых выпадах, которые приводят к боли и травмам

Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах

Многие недооценивают боковые выпады, хотя именно это упражнение помогает проработать мышцы ног комплексно. Оно укрепляет ягодицы, квадрицепсы и заднюю поверхность бедра, а также развивает баланс, устойчивость и координацию. Однако при неправильной технике пользы от них будет мало, а риск травм возрастает. Об этом рассказала фитнес инструктор Эрика Зиль.

Правильная техника бокового выпада

  1. Встаньте прямо, стопы вместе, руки вдоль тела.

  2. Сделайте широкий шаг в сторону, отводя таз назад и сгибая колено рабочей ноги. Голень должна быть строго перпендикулярна полу.

  3. Вторая нога остаётся прямой, стопы параллельны и направлены вперёд. Спина ровная, грудь раскрыта.

  4. Оттолкнитесь рабочей ногой и вернитесь в исходное положение.

  5. Повторите необходимое количество раз, затем смените сторону.

Главное — сохранять нейтральное положение позвоночника и не перенапрягать коленные суставы.

Ошибки, которые мешают прогрессу

1. Колено "заваливается" внутрь

Это создаёт нагрузку на суставы и со временем может привести к травме. Чтобы избежать ошибки, следите, чтобы стопа, колено и тазобедренный сустав находились на одной линии. Вес переносите назад, включая ягодицы.

2. Сутулость и округление спины

Согнутая спина перегружает поясницу и колени. Не тяните таз вперёд — держите корпус вытянутым от копчика до макушки, подключая мышцы кора.

3. Переразгибание шеи

Часто, глядя в зеркало, люди задирают голову. Это приводит к напряжению шеи и снижает включение мышц пресса. Держите взгляд прямо, шея должна сохранять естественный изгиб.

4. Разворот корпуса

Если во время выпада корпус уходит в сторону, нагрузка смещается на поясницу и сгибатели бедра. Старайтесь "расти вверх" макушкой и держать грудь развернутой вперёд.

5. Слишком узкий шаг

Если шаг слишком короткий, колено уходит за стопу вбок и появляется дискомфорт. Делайте широкий выпад, оставляя место для движения, чтобы сохранить правильную линию от стоп до таза.

6. Подворачивание таза

Попытка активировать ягодицы за счёт "поджатия" копчика только усиливает зажимы и может вызвать боль в пояснице. Думайте о вытяжении, а не о зажимании.

7. Разворот стоп наружу

Даже лёгкий разворот стопы смещает акцент на сгибатели бедра и колени. Контролируйте положение ног — стопы должны быть параллельны, допускается лёгкий разворот внутрь.

8. Неправильное распределение веса

Опора только на пятки или внешнюю часть стопы снижает эффективность упражнения. Чтобы задействовать ягодицы и заднюю поверхность бедра, распределяйте вес равномерно: ощущайте опору и под большими пальцами ног.

Боковые выпады — одно из самых эффективных упражнений для нижней части тела. Но только при правильной технике они становятся инструментом укрепления мышц, а не источником боли. Следите за положением корпуса, коленей и стоп, учитесь чувствовать работу ягодиц и бёдер, и тогда даже базовое движение принесёт максимальную пользу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как безопасно вернуться к спорту после долгого перерыва — рекомендации врачей сегодня в 7:10

Две недели без спорта — и лестница становится испытанием

Вернуться к спорту после паузы бывает непросто: мышцы теряют тонус, а выносливость снижается. Но есть способ сделать это безопасно и без травм.

Читать полностью » Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров сегодня в 3:22

Всего пара гантелей и правильный приём — мышцы рук становятся больше за месяц

Как накачать руки дома без спортзала и лишних часов тренировок? Простая программа с гантелями и собственным весом поможет укрепить бицепсы и трицепсы.

Читать полностью » Спиннинг: советы тренеров по подготовке к первому занятию сегодня в 3:10

Велотренажёр в зале: секретная настройка, о которой молчат новички

Первое занятие на спиннинге способно напугать, но именно оно может стать началом новой привычки. Разбираем, как подготовиться и чего ожидать.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему долгое сидение усиливает боль в пояснице сегодня в 2:50

Тихий убийца осанки: как ежедневное сидение разрушает позвоночник

Длительное сидение усиливает нагрузку на позвоночник и провоцирует дискомфорт. Узнайте, какие упражнения помогают снять боль и укрепить мышцы.

Читать полностью » Как накачать трицепсы: упражнения и техника выполнения по совету тренеров сегодня в 2:37

Секрет массивных рук прост: достаточно задействовать одну мышцу

Трицепс формирует до 70% массы руки. Как часто и какими упражнениями его качать, чтобы не перегрузить и добиться результата?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для поддержания формы дома без спортзала сегодня в 2:10

Дом превратится в спортзал: что скрывают простые предметы из кладовки

Узнайте, как заменить спортзал простыми упражнениями дома и почему движение — лучший способ восстановить силы после праздников.

Читать полностью » Инструкторы по силовым тренировкам объяснили, как правильно выбирать вес гири сегодня в 1:50

Гиря вместо спортзала: упражнение, которое качает всё тело сразу

Узнайте, как с помощью гири прокачать всё тело без спортзала. Простая программа упражнений, которая подойдёт даже новичкам.

Читать полностью » Какие нагрузки противопоказаны подросткам при тренировках — мнение врачей сегодня в 1:12

Подтягивания при весе 50 кг — вот почему подростки растут вширь быстрее взрослых

Подросткам проще накачать мышцы, чем взрослым, но тренировки в юном возрасте требуют особого подхода. Какие упражнения помогут, а какие навредят?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Садоводство

Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой
Садоводство

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet