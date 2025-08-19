Плановое обследование перевернуло жизнь: за слабостью скрывался рак

Луиза Альтезе-Исидори всегда выглядела моложе своего возраста и чувствовала себя замечательно. Комплименты окружающих стали для неё привычным делом — и мысль о серьёзных проблемах со здоровьем даже не приходила в голову.

Однако всё изменилось после планового обследования, которое показало небольшую кисту на яичнике. Врачи не увидели в этом ничего опасного, но женщина продолжала ощущать слабость и странные симптомы.

Именно повторное обследование стало шоком.

"Доктор буквально побледнел, увидев результаты. Оказалось, что раковые клетки уже распространились по всему моему телу", — рассказала американка.

Диагноз, которого никто не ожидал

Медики поставили рак яичников IV стадии — наиболее тяжёлую форму заболевания. Метастазы уже распространились на толстую кишку, печень и другие органы.

Чтобы остановить процесс, врачи провели несколько сложных операций. Луизе удалили:

селезёнку,

часть желудка,

аппендикс,

жёлчный пузырь,

оба яичника.

Несмотря на это, женщина не опустила руки.

"Я повторяла себе: "Хватит жалеть себя, впереди еще много дел”", — говорит Луиза.

Позитивный настрой и ремиссия

Благодаря курсу химиотерапии уровень онкомаркера CA-125 пришёл в норму — это говорит о начале ремиссии. Врачи признают, что риск рецидива сохраняется, но дают оптимистичный прогноз.

История Луизы — напоминание о том, как важно не игнорировать даже незначительные признаки недомогания и проходить обследования вовремя.