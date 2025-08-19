Плановое обследование перевернуло жизнь: за слабостью скрывался рак
Луиза Альтезе-Исидори всегда выглядела моложе своего возраста и чувствовала себя замечательно. Комплименты окружающих стали для неё привычным делом — и мысль о серьёзных проблемах со здоровьем даже не приходила в голову.
Однако всё изменилось после планового обследования, которое показало небольшую кисту на яичнике. Врачи не увидели в этом ничего опасного, но женщина продолжала ощущать слабость и странные симптомы.
Именно повторное обследование стало шоком.
"Доктор буквально побледнел, увидев результаты. Оказалось, что раковые клетки уже распространились по всему моему телу", — рассказала американка.
Диагноз, которого никто не ожидал
Медики поставили рак яичников IV стадии — наиболее тяжёлую форму заболевания. Метастазы уже распространились на толстую кишку, печень и другие органы.
Чтобы остановить процесс, врачи провели несколько сложных операций. Луизе удалили:
- селезёнку,
- часть желудка,
- аппендикс,
- жёлчный пузырь,
- оба яичника.
Несмотря на это, женщина не опустила руки.
"Я повторяла себе: "Хватит жалеть себя, впереди еще много дел”", — говорит Луиза.
Позитивный настрой и ремиссия
Благодаря курсу химиотерапии уровень онкомаркера CA-125 пришёл в норму — это говорит о начале ремиссии. Врачи признают, что риск рецидива сохраняется, но дают оптимистичный прогноз.
История Луизы — напоминание о том, как важно не игнорировать даже незначительные признаки недомогания и проходить обследования вовремя.
