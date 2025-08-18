Позднее материнство: почему реже беременеют, но чаще рожают двойняшек

Многие уверены, что с возрастом забеременеть становится практически невозможно, но есть неожиданный нюанс: после 37 лет вероятность зачать двойню… выше, чем в более молодом возрасте. Почему так происходит, рассказывает врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор" Мария Романенко.

Как возраст влияет на репродуктивные процессы

С точки зрения медицины, поздним репродуктивным возрастом считается период от 35 до 39 лет. В это время снижается овариальный резерв — запас фолликулов в яичниках — и реже происходят полноценные овуляторные циклы. Из-за этого вероятность зачатия действительно становится ниже.

При этом возраст влияет и на качество фолликулов. Возрастные изменения повышают риск того, что клетки будут содержать неправильный набор хромосом, что может привести к хромосомным аномалиям или самопроизвольному прерыванию беременности.

Откуда берётся двойня, если шанс забеременеть снижается?

Парадокс объясняется гормональными изменениями.

При снижении количества фолликулов организм начинает вырабатывать больше гормонов, стимулирующих их рост.

Одновременно уменьшается количество вещества, которое блокирует созревание второго доминантного фолликула.

В результате в течение одного цикла могут овулировать два и даже три фолликула.

Это значит, что даже если в семье раньше не было случаев рождения двойняшек, в позднем репродуктивном возрасте вероятность многоплодной беременности существенно повышается.

"Рожать можно и нужно в любом возрасте, но чем больше у женщины опыта, успешности и признанности, тем ответственнее она должна подходить к планам на жизнь…", — отметила Мария Романенко.



Что нужно проверить перед беременностью после 37 лет

Врач советует заранее пройти комплексное обследование, чтобы снизить возможные риски.

Обязательные этапы подготовки включают:

общий и биохимический анализ крови;

проверку функции щитовидной железы;

гинекологический осмотр;

флюорографию;

визит к стоматологу;

вакцинацию.

Также рекомендуется дополнительно:

проконсультироваться с кардиологом и измерить артериальное давление;

проверить функцию почек;

сделать УЗИ органов брюшной полости;

пройти дуплекс вен нижних конечностей.

Главное

Поздний репродуктивный возраст связан не только с рисками, но и с уникальными особенностями организма. Именно в этот период из-за гормонального дисбаланса увеличивается вероятность зачатия двойни — даже без генетической предрасположенности.