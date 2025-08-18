Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йога во время беременности
Йога во время беременности
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:16

Позднее материнство: почему реже беременеют, но чаще рожают двойняшек

Врач Романенко: в позднем репродуктивном возрасте увеличивается вероятность двойни

Многие уверены, что с возрастом забеременеть становится практически невозможно, но есть неожиданный нюанс: после 37 лет вероятность зачать двойню… выше, чем в более молодом возрасте. Почему так происходит, рассказывает врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор" Мария Романенко.

Как возраст влияет на репродуктивные процессы

С точки зрения медицины, поздним репродуктивным возрастом считается период от 35 до 39 лет. В это время снижается овариальный резерв — запас фолликулов в яичниках — и реже происходят полноценные овуляторные циклы. Из-за этого вероятность зачатия действительно становится ниже.

При этом возраст влияет и на качество фолликулов. Возрастные изменения повышают риск того, что клетки будут содержать неправильный набор хромосом, что может привести к хромосомным аномалиям или самопроизвольному прерыванию беременности.

Откуда берётся двойня, если шанс забеременеть снижается?

Парадокс объясняется гормональными изменениями.

  • При снижении количества фолликулов организм начинает вырабатывать больше гормонов, стимулирующих их рост.
  • Одновременно уменьшается количество вещества, которое блокирует созревание второго доминантного фолликула.
  • В результате в течение одного цикла могут овулировать два и даже три фолликула.

Это значит, что даже если в семье раньше не было случаев рождения двойняшек, в позднем репродуктивном возрасте вероятность многоплодной беременности существенно повышается.

"Рожать можно и нужно в любом возрасте, но чем больше у женщины опыта, успешности и признанности, тем ответственнее она должна подходить к планам на жизнь…", — отметила Мария Романенко.


Что нужно проверить перед беременностью после 37 лет

Врач советует заранее пройти комплексное обследование, чтобы снизить возможные риски.

Обязательные этапы подготовки включают:

  • общий и биохимический анализ крови;
  • проверку функции щитовидной железы;
  • гинекологический осмотр;
  • флюорографию;
  • визит к стоматологу;
  • вакцинацию.

Также рекомендуется дополнительно:

  • проконсультироваться с кардиологом и измерить артериальное давление;
  • проверить функцию почек;
  • сделать УЗИ органов брюшной полости;
  • пройти дуплекс вен нижних конечностей.

Главное

Поздний репродуктивный возраст связан не только с рисками, но и с уникальными особенностями организма. Именно в этот период из-за гормонального дисбаланса увеличивается вероятность зачатия двойни — даже без генетической предрасположенности.

