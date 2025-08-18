Позднее материнство: почему реже беременеют, но чаще рожают двойняшек
Многие уверены, что с возрастом забеременеть становится практически невозможно, но есть неожиданный нюанс: после 37 лет вероятность зачать двойню… выше, чем в более молодом возрасте. Почему так происходит, рассказывает врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор" Мария Романенко.
Как возраст влияет на репродуктивные процессы
С точки зрения медицины, поздним репродуктивным возрастом считается период от 35 до 39 лет. В это время снижается овариальный резерв — запас фолликулов в яичниках — и реже происходят полноценные овуляторные циклы. Из-за этого вероятность зачатия действительно становится ниже.
При этом возраст влияет и на качество фолликулов. Возрастные изменения повышают риск того, что клетки будут содержать неправильный набор хромосом, что может привести к хромосомным аномалиям или самопроизвольному прерыванию беременности.
Откуда берётся двойня, если шанс забеременеть снижается?
Парадокс объясняется гормональными изменениями.
- При снижении количества фолликулов организм начинает вырабатывать больше гормонов, стимулирующих их рост.
- Одновременно уменьшается количество вещества, которое блокирует созревание второго доминантного фолликула.
- В результате в течение одного цикла могут овулировать два и даже три фолликула.
Это значит, что даже если в семье раньше не было случаев рождения двойняшек, в позднем репродуктивном возрасте вероятность многоплодной беременности существенно повышается.
"Рожать можно и нужно в любом возрасте, но чем больше у женщины опыта, успешности и признанности, тем ответственнее она должна подходить к планам на жизнь…", — отметила Мария Романенко.
Что нужно проверить перед беременностью после 37 лет
Врач советует заранее пройти комплексное обследование, чтобы снизить возможные риски.
Обязательные этапы подготовки включают:
- общий и биохимический анализ крови;
- проверку функции щитовидной железы;
- гинекологический осмотр;
- флюорографию;
- визит к стоматологу;
- вакцинацию.
Также рекомендуется дополнительно:
- проконсультироваться с кардиологом и измерить артериальное давление;
- проверить функцию почек;
- сделать УЗИ органов брюшной полости;
- пройти дуплекс вен нижних конечностей.
Главное
Поздний репродуктивный возраст связан не только с рисками, но и с уникальными особенностями организма. Именно в этот период из-за гормонального дисбаланса увеличивается вероятность зачатия двойни — даже без генетической предрасположенности.
