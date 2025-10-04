Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:23

Три часа до сна — золотое правило: нарушите, и здоровье сдаст позиции

Гастроэнтеролог Елена Пехотина: поздний ужин повышает риск ожирения и проблем с ЖКТ

Многие люди привыкли ужинать поздно вечером, иногда буквально перед тем, как лечь спать. Но врачи предупреждают: такая привычка может негативно сказаться на здоровье и привести к проблемам с обменом веществ, желудком и даже уровнем сахара в крови.

"Организму нужно успеть переварить еду, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и нормализовать уровень сахара в крови ночью", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

Почему поздний ужин опасен

Когда пища поступает в организм непосредственно перед сном, обменные процессы замедляются. Вместо того чтобы активно тратить энергию, тело "откладывает про запас" лишние калории, что повышает риск накопления жировой ткани и развития ожирения.

Поздние трапезы также создают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Желудок и поджелудочная железа продолжают работать, хотя в ночное время организм должен отдыхать. Это мешает полноценному сну и увеличивает вероятность ночных скачков сахара в крови.

Особенно строго к режиму питания должны относиться люди с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. Для них поздний ужин может стать причиной обострений и осложнений.

Оптимальное время для ужина

По словам специалистов, последний приём пищи должен завершаться за 2,5-3 часа до сна. Такой промежуток позволяет организму переварить еду и подготовиться к ночному восстановлению.

При этом ужин не стоит пропускать вовсе: важно подобрать лёгкие, но питательные блюда, которые дадут энергию, но не перегрузят желудок.

Сравнение: правильный и поздний ужин

Вариант Последствия Особенности
Правильный (за 3 часа до сна) Хорошее пищеварение, нормальный сон, стабильный вес Лёгкие белки, овощи, сложные углеводы
Поздний (перед сном) Перегрузка ЖКТ, набор веса, колебания сахара Жирная и тяжёлая еда особенно опасна

Советы шаг за шагом: как организовать ужин

  1. Планируйте время: завершайте ужин за 3 часа до сна.

  2. Выбирайте лёгкие блюда: овощи, нежирное мясо, рыба, кисломолочные продукты.

  3. Избегайте жареного, жирного и сладкого — такие продукты замедляют пищеварение.

  4. Не заменяйте ужин перекусами фастфудом. Лучше съесть тарелку овощного супа или салат.

  5. Если сильно хочется есть поздно вечером — ограничьтесь стаканом кефира или несладким йогуртом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: плотно есть перед сном.
    Последствие: бессонница, набор веса.
    Альтернатива: ужин за 3 часа до сна, лёгкие блюда.

  • Ошибка: пропускать ужин вовсе.
    Последствие: ночные переедания, сбой режима.
    Альтернатива: планировать небольшую, но полноценную трапезу.

  • Ошибка: заедать усталость сладостями на ночь.
    Последствие: скачки сахара, риск диабета.
    Альтернатива: тёплый травяной чай или кисломолочные продукты.

А что если человек работает ночью?

Тем, кто ложится спать ближе к утру, нужно ориентироваться не на часы, а на собственный график. Важно, чтобы последний приём пищи завершался всё так же за 2-3 часа до отдыха, даже если он приходится на утреннее время.

FAQ

Что лучше есть на ужин, чтобы не навредить сну?
Подойдут овощные блюда, нежирная рыба, курица, каши на воде, кисломолочные продукты.

Можно ли пить чай или кофе перед сном?
Кофеин возбуждает нервную систему, поэтому вечером его лучше избегать. Подойдут травяные чаи.

Насколько опасно иногда ужинать поздно?
Одиночные случаи не критичны, но систематическая привычка повышает риск ожирения и проблем с ЖКТ.

