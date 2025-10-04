Три часа до сна — золотое правило: нарушите, и здоровье сдаст позиции

Многие люди привыкли ужинать поздно вечером, иногда буквально перед тем, как лечь спать. Но врачи предупреждают: такая привычка может негативно сказаться на здоровье и привести к проблемам с обменом веществ, желудком и даже уровнем сахара в крови.

"Организму нужно успеть переварить еду, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и нормализовать уровень сахара в крови ночью", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

Почему поздний ужин опасен

Когда пища поступает в организм непосредственно перед сном, обменные процессы замедляются. Вместо того чтобы активно тратить энергию, тело "откладывает про запас" лишние калории, что повышает риск накопления жировой ткани и развития ожирения.

Поздние трапезы также создают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Желудок и поджелудочная железа продолжают работать, хотя в ночное время организм должен отдыхать. Это мешает полноценному сну и увеличивает вероятность ночных скачков сахара в крови.

Особенно строго к режиму питания должны относиться люди с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. Для них поздний ужин может стать причиной обострений и осложнений.

Оптимальное время для ужина

По словам специалистов, последний приём пищи должен завершаться за 2,5-3 часа до сна. Такой промежуток позволяет организму переварить еду и подготовиться к ночному восстановлению.

При этом ужин не стоит пропускать вовсе: важно подобрать лёгкие, но питательные блюда, которые дадут энергию, но не перегрузят желудок.

Сравнение: правильный и поздний ужин