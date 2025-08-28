Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квашеные огурцы в банках
Квашеные огурцы в банках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:16

Овощи, которые уже не идут в банки, могут спасти зиму: неожиданные применения огурцов

Перезревшие огурцы можно мариновать, замораживать и тушить

Осень часто оставляет дачникам неожиданный "подарок" — переросшие огурцы, которые уже не тянет закатывать в банки. Но выбрасывать урожай точно не стоит: овощи можно использовать в кулинарии, косметике и даже в хозяйстве.

Свежие блюда и напитки

Даже крупные и водянистые огурцы остаются съедобными. Достаточно снять жесткую кожицу и удалить крупные семена.

Из них получаются:

  • лёгкие салаты, окрошка и холодные супы;
  • смузи с яблоком, зеленью и лимоном — такой напиток отлично утоляет жажду и освежает.

Быстрые закуски без хлопот

Не хочется возиться с закрутками? Есть простые варианты.

  • Маринованные огурцы без стерилизации. Их заливают рассолом с солью, укропом и чесноком, убирают в холодильник. Через 2-3 дня готова хрустящая закуска, которая хранится около недели.
  • Огурцы в пакете. Нарезанные овощи перемешивают со специями и солью, встряхивают в пакете и оставляют на ночь. Утром получается ароматный и лёгкий перекус.

Заморозка для зимы

Огурцы можно смело отправлять в морозильник. Лучше всего нарезать их кружочками или натереть на тёрке, разложив по пакетам.

Зимой такие заготовки пригодятся для окрошки, супов или смузи. После разморозки хруст они теряют, но вкус и свежесть сохраняются.

Кулинарные эксперименты

Поздние огурцы вполне годятся для горячих блюд. Их можно:

  • запекать в духовке с сыром и специями;
  • тушить вместе с кабачками и баклажанами;
  • добавлять в овощные рагу или соусы.

Попробуйте огуречный дип с йогуртом, зеленью и чесноком — он идеально подойдёт к мясу или рыбе.

Польза вне кухни

Огурцы могут работать и в косметике. Их сок освежает кожу, снимает отёки и раздражение. Ломтики овоща подойдут для компрессов на глаза, а также для домашних масок.

Если овощей слишком много, можно поделиться ими с животными. Куры и козы с удовольствием едят перезревшие плоды.

Итог

Поздние огурцы — это не отходы, а настоящий ресурс. Чуть фантазии — и излишки урожая превратятся в полезные блюда, косметику или корм для хозяйства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мульчирование повышает урожай перца на и ускоряет созревание сегодня в 17:13

Перцы созреют на две недели раньше, если вовремя провести эту процедуру

Мульчирование перца помогает собрать до 50% больший урожай. Но какой материал выбрать — органический или неорганический? Узнайте, когда и как это сделать.

Читать полностью » Коррозия каркаса: как нитратные удобрения разрушают металл за 1 год сегодня в 16:28

Невидимая коррозия: что делает с металлом популярное удобрение из вашего арсенала

Использование медьсодержащих растворов и бытовых средств в теплицах разрушает поликарбонатные панели и металлический каркас. Узнайте, какие популярные препараты сокращают срок службы конструкций до 2 лет вместо 10, и как сохранить парник без риска для урожая.

Читать полностью » Эксперт Сильвия Фонтейн объяснила, когда лучше всего собирать тыквы для хранения сегодня в 16:09

Ошибка со сроками — и вся тыква пропала: когда собирать урожай правильно

Как определить, что тыква готова к уборке с лозы, и почему слишком ранний или поздний сбор может испортить вкус плода? Узнайте проверенные советы экспертов.

Читать полностью » Эко-подкормка для герани: мед и Аминосил обеспечат пышное цветение — исследования садоводов сегодня в 15:27

Не выбрасывайте мед после чая: лайфхак для пышных цветочных шапок — герань будет благодарна

Открыт секрет пышного цветения герани: смесь меда и Аминосила стимулирует рост бутонов без химии. Узнайте, как 2 ингредиента превращают обычное растение в цветущий шар!

Читать полностью » В Ульяновской области навесы превращают в летние гостиные: опыт жителей региона сегодня в 14:48

Навес в Ульяновской области — это не только защита от дождя: как превратить его в семейный оазис

Аллеи тихих прохлад, уютные вечера с семьей и просто идеальное место для отдыха. Превратите ваш навес в уникальную зону для всей семьи с 6 простыми идеями и советами!

Читать полностью » Крапивно-зольное удобрение: экологичный способ повысить урожай моркови на 50% сегодня в 14:27

Нектар для моркови: почему огородники смешивают крапиву с золой — секрет гигантских корнеплодов

Узнайте, как приготовить удобрение из молодой крапивы и золы для увеличения урожая моркови. Простой метод повышает сладость корнеплодов без химии — секрет опытных огородников.

Читать полностью » Технология крепления теплицы: из-за какой ошибки 80% конструкций срывает ветром сегодня в 13:27

Ветру на зло: три неожиданных материала, которые спасут урожай от урагана – даже при 150 км/ч

Как обеспечить устойчивость теплицы к ветру 150 км/ч и 15 лет службы поликарбоната? Секреты голландских фермеров: армированные анкеры, защита фундамента и система очистки снега.

Читать полностью » Яблони, груши и вишни в Костроме: как плодовые деревья украшают сад в разные сезоны сегодня в 13:22

Суровые зимы Костромы не прощают ошибок: какие деревья выдержат мороз, а какие погибнут

Плодовые деревья в Костромской области перестали быть только источником урожая. Теперь они украшают участки и становятся частью ландшафтного дизайна.

Читать полностью »

Новости
ПФО

В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов
Красота и здоровье

Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
Наука и технологии

Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии
ЦФО

Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями
Авто и мото

Безопасное вождение: советы по предотвращению ДТП с наглыми водителями
Красота и здоровье

Как адаптировать "уродливую куртку" к вашему стилю: советы от экспертов моды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru