Как раз и навсегда победить фитофтору в почве?

Фитофтора - коварный грибковый патоген, который может серьезно навредить урожаю картофеля, томатов, баклажанов и других культур. Если вы сталкивались с этой болезнью на своем участке, знайте - избавиться от нее в почве непросто, но возможно. Давайте разберёмся, какие меры нужно предпринять, чтобы раз и навсегда избавиться от фитофторы.
Почему фитофтора опасна для огородных культур?
Фитофтора - очень живучий грибок, который способен длительное время сохраняться в почве. Он перезимовывает в виде покоящихся спор, а весной активизируется и начинает атаковать растения.
Заражение фитофторой проявляется в виде влажных темно-бурых пятен на листьях и стеблях, а также на плодах. Больные растения быстро увядают и погибают. Помимо прямого ущерба урожаю, фитофтора способна накапливаться в почве, год от года усугубляя ситуацию.
Именно поэтому с этой болезнью необходимо бороться системно, чтобы раз и навсегда избавить свой участок от этого вредителя.
Как избавиться от фитофторы в почве?
Для эффективной борьбы с фитофторой в почве необходимо предпринять комплекс агротехнических и профилактических мер:
- Обеззараживание почвы. Самый действенный способ - пропарка или обработка почвы горячей водой (60-80°С) перед посадкой. Это позволит уничтожить покоящиеся споры фитофторы.
- Ротация культур. Чередование посадок картофеля, томатов, баклажанов с другими культурами (зеленые, злаки, бобовые) помешает размножению патогена.
- Известкование почвы. Внесение извести или древесной золы повышает кислотность почвы, что снижает активность грибка.
- Использование сидератов. Запашка в почву растений-биофумигантов (горчица, редька, рапс) подавляет развитие фитофторы за счет выделяемых ими летучих соединений.
- Компостирование растительных остатков. Разложение пораженных частей растений при высоких температурах уничтожает споры грибка.
- Дезинфекция инвентаря и посадочного материала. Обработка клубней картофеля, семян и рассады перед посадкой специальными средствами также помогает снизить заболеваемость.
Комплексная реализация этих мер поможет избавить ваш участок от фитофторы раз и навсегда. Главное - соблюдать правила севооборота и регулярно обновлять состав почвы органикой и известковыми добавками.
Фото: flickr.com by Scot Nelson.
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