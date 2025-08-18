Август ещё не конец: какие культуры успеют дать урожай до заморозков

Август — месяц, когда многие садоводы уже собирают урожай, но сезон ещё не окончен. Даже в конце лета можно успеть посадить культуры, которые порадуют свежей зеленью, сладкими корнеплодами и нежными листьями до самых заморозков. Главное — выбирать скороспелые сорта и соблюдать простые правила ухода.

Быстрорастущие овощи

Зелёная фасоль

Кустовые сорта, такие как "Октава" и "Нагано", созревают всего за 35-50 дней. Для хорошего урожая фасоли нужно:

солнечное место;

регулярный полив;

своевременный сбор молодых стручков, пока они хрупкие и сочные.

Морковь

Сорта "Амстердам" и "Парижская" дают урожай за 35-40 дней. Чтобы корнеплоды выросли ровными и сладкими:

почва должна быть рыхлой и влажной;

посевы нужно прореживать;

не допускать загущённых грядок.

Редис

"18 дней" или "Ранний красный" созревают за 15-25 дней. Чтобы корнеплоды не уходили в стрелку, редис лучше сажать в полутени и регулярно поливать. Посев с недельным интервалом обеспечит непрерывный урожай.

Листовые культуры

Шпинат

Сорта "Блумсдейл" и "Гусар" образуют зелёную массу за 3-4 недели. Шпинат хорошо растёт в конце лета, особенно в умеренно прохладных условиях. Выбирайте полутень и следите за влажностью почвы.

Листовой салат

Сорта "Московский Парниковый" и "Руксай" созревают за 20-25 дней. Эти салаты устойчивы к прохладе, их можно выращивать на открытых грядках, в теплице или даже на подоконнике.

Китайская капуста (пак чой)

Созревает за 30-40 дней и отлично чувствует себя в августовскую погоду. Любит влагу, поэтому требует регулярного полива. Листья можно собирать постепенно — они нежные и вкусные уже в молодом возрасте. Чем раньше посадить, тем больше урожая удастся собрать до заморозков.

Зелень для осени

Петрушка — сеют каждые 2-3 недели, растёт до середины осени и подходит как для грядок, так и для контейнеров.

Укроп — в августе хорошо переносит посев и быстро даёт зелень.

Август — отличное время для посева скороспелых культур. Фасоль, редис, морковь, шпинат, салат и китайская капуста подарят свежий урожай до первых холодов. Чтобы растения развивались быстро, выбирайте солнечные места, следите за влажностью почвы и не откладывайте посадки.