Август — не каникулы для садовода: эти три задания надо успеть выполнить по начала холодов

Конец лета — это не только время отдыха в саду, но и важный этап для заботы о растениях и подготовке участка к следующему сезону. Именно сейчас три задачи требуют особого внимания садовода.

Обрезка лаванды

Лаванда со временем одревесневает, превращаясь в рыхлый куст. Чтобы сохранить её компактной и аккуратной, проводят регулярную обрезку. В конце лета после цветения побеги укорачивают примерно на треть. Делать это лучше секатором или ножницами для живой изгороди. Важно не срезать слишком глубоко до древесины, иначе растение может перестать выпускать новые побеги. Срезанные кончики можно использовать как черенки и укоренять во влажной почве. Повторная обрезка проводится в конце зимы или ранней весной, когда формируются молодые побеги.

Сбор урожая

Август и начало сентября — пик плодоношения многих садовых культур: яблок, груш, малины и других фруктов. Определить зрелость помогает окраска, аромат и состояние семян: у спелых плодов они темнеют. Есть и простой способ — аккуратно согнуть плод на 90° у плодоножки. Если он легко отделяется от ветки, значит пора собирать. С грушами важно не опоздать: передержанные на дереве, они становятся мучнистыми и теряют вкус.

Посев сидератов

Зеленое удобрение — отличный способ улучшить почву без химии. В конце лета на освободившиеся грядки высевают бобовые и другие растения: люпин, донник и др. Их корневая система рыхлит даже тяжёлую землю, оставляет дренажные каналы и насыщает почву гумусом. После отмирания растения перегнивают, обогащая землю азотом и питательными веществами. Для посева нужно слегка разрыхлить почву, удалить сорняки, равномерно разбросать семена и прикатать их в землю. До появления всходов почву поддерживают влажной.

Эти три задачи — обрезка лаванды, сбор урожая и посев сидератов — помогут сад сохранить ухоженным и плодородным, а также подготовят растения к новому сезону.