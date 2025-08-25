Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яблоня
Яблоня
© commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 1:38

Яблони и сливы в пролете, а огурцы – в банке: секреты конца лета от биолога

Что делать со сливами и яблоками в конце лета: не спешите их выбрасывать

Что обязательно нужно сделать в огороде в конце лета, рассказал кандидат биологических наук Виктор Горячев. Советы эксперта помогут подготовить огород к зиме, сохранить урожай и обеспечить цветение весной.

По словам эксперта, про кабачки можно забыть на некоторое время. Кабачки требуют меньше внимания в конце лета, что позволяет огородникам переключиться на другие задачи.

Огурцы: подготовка к консервации и брожение перед закатыванием

А огурцы в это время следует поставить бродить перед закатыванием в банки. Подготовка огурцов к консервации включает в себя процесс брожения, который придает им особый вкус и аромат.

Горячев также добавил, что подгнившие или поврежденные яблоки и сливы можно пускать на переработку. Переработка поврежденных фруктов позволяет избежать потерь урожая и получить полезные продукты, такие как компоты, джемы и варенья.

Луковичные: посадка для весеннего цветения и радость ранней весной

Кроме того, в конце лета пора сажать луковичные, которые будут радовать уже ранней весной. Посадка луковичных в конце лета обеспечивает их укоренение и подготовку к зиме, что гарантирует раннее цветение весной.

Кандидат биологических наук Виктор Горячев дает рекомендации по работам в огороде в конце лета.

Интересные факты об огороде и садоводстве

Огородничество является популярным хобби во многих странах мира.
Выращивание собственных овощей и фруктов позволяет получать свежие и экологически чистые продукты.
Огородничество способствует физической активности и улучшению психического здоровья.

В заключение, в конце лета необходимо подготовить огурцы к консервации, переработать поврежденные фрукты и посадить луковичные для весеннего цветения. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить урожай и обеспечить красоту в саду весной.

