Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Настурция
Настурция
© Own work by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:22

Думаете, что в августе поздно сажать цветы? Эти растения докажут, что вы ошибались

Томас Раттер: настурция, календула и алиссум подходят для посева в августе

Многим кажется, что август — не лучший месяц для посадки цветов. Однако опытные садоводы утверждают, что это не так. Для некоторых растений август — вполне подходящее время для посадки, особенно если выбрать быстрорастущие сорта. При должном уходе такие растения порадуют вас ярким цветением уже в сентябре и октябре.

Томас Раттер, профессиональный садовод, уверяет, что даже при небольшом опоздании с посевом можно создать красивую цветочную композицию. Он рекомендует сажать растения, которые быстро прорастают и не требуют особого ухода. Важно помнить, что такие цветы могут стать не только украшением сада, но и помощью для опылителей в преддверии осени.

Преимущества позднего посева цветов

Однолетники, посеянные в июле, растут довольно быстро и могут засветиться в самый разгар осени. Конечно, не все растения одинаково хорошо переносят жару, но многие из них, такие как настурция и алиссум, вполне устойчивы даже в условиях палящего солнца. Они не боятся засухи и могут продолжать расти, несмотря на непростые погодные условия.

Важно знать, какие растения лучше сажать поздно. Например, календула, виола или алиссум могут стать отличным выбором. Эти цветы не только декоративны, но и достаточно легко ухаживать за ними, особенно если они посажены в контейнеры или в специальные горшки.

Сорта цветов, которые можно посеять в июле

Вот несколько популярных сортов, которые можно сажать в июле и которые будут радовать вас своим цветением до осени.

  1. Календула. Этот цветок известен своей неприхотливостью и быстрым ростом. К тому же, календула — отличный самосевной цветок, который будет радовать вас еще и на следующий год. Лучше всего она растет на солнечных местах, но может переносить и полутень.
  2. Альты (виола). Эти миниатюрные цветы не только красивы, но и стойки к неблагоприятным условиям. Они быстро прорастают и начинают цвести уже через 8 недель после посева. Подойдут для создания ярких цветочных композиций.
  3. Настурция. Это вьющийся цветок, который быстро распускается и радует яркими цветами. Она идеально подходит для горшков и бордюров, а также привлекает опылителей, что делает ее еще более ценным растением для сада.
  4. Алиссум. Этот неприхотливый цветок является отличным выбором для создания почвопокровных композиций. Он растет как в солнечных местах, так и в полутени, легко переносит пересыхание почвы и радует своим ранним цветением.
  5. Утренняя Слава (Ипомея). Ипомея — это растение, которое быстро растет и украсит ваш сад в самые короткие сроки. Она предпочитает солнечные места и нуждается в обильном поливе, но в ответ на заботу порадует яркими цветами.

Интересные факты о быстрорастущих однолетниках

  • Калифорнийские маки — это не только красивые, но и очень устойчивые растения. Они прекрасно переносят засуху и жару, что делает их идеальными для засушливых регионов.
  • Некоторые сорта настурции могут расти на нескольких метрах в день, что делает их одним из самых быстрых растений для сада.
  • Семена алиссума можно купить в лентах, что значительно упрощает процесс посадки и ухода за этим растением.

Посев однолетних растений в августе — это отличная возможность добавить ярких красок в сад в конце лета и осенью. Выбирайте быстрые и неприхотливые растения, такие как календула, настурция или алиссум, чтобы наслаждаться их цветением даже в самые жаркие месяцы. И не забывайте, что эти растения не только украсят ваш участок, но и помогут опылителям в преддверии осени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продлите цветение тюльпанов до июня: что нужно сделать сейчас сегодня в 12:04

Подкормка тюльпанов: главный секрет, о котором молчат новички, раскроет любой садовод со стажем

Узнайте про секретную подкормку для пышного цветения тюльпанов! Избегайте ошибок новичков и продлите цветение до июня. Три ключевых элемента сделают ваши тюльпаны крепкими и подарят им долгое цветение. Советы от опытных садоводов помогут вам добиться успеха!

Читать полностью » Продлеваем сезон клубники: секреты ухода и оптимальные сорта сегодня в 11:04

Урожай клубники — как создать ягодный конвейер на участке: секреты и хитрости

Мечтаете о свежей клубнике все лето? Узнайте секреты успешного выращивания от опытных садоводов! В статье: выбор сортов, правильный уход в мае, июне и июле, защита от вредителей, полив и подкормка.

Читать полностью » Когда обрезать малину после плодоношения: главные ошибки, которые лишают урожая сегодня в 11:02

2 ошибки и прощай урожай: как не загубить малину неправильной обрезкой

Осенняя обрезка малины: раскроем главные ошибки, время обрезки и подготовки к зиме для разных сортов. Секреты ухода позволят получить богатый урожай.

Читать полностью » Осенний уход за смородиной: обрезка, подкормка и защита от вредителей сегодня в 10:23

Смородина скажет спасибо: 6 шагов к богатому урожаю — вот что нужно сделать садоводу осенью

Осенний уход за смородиной: обрезка, подкормка, защита от вредителей. Как правильно подготовить кусты к зиме для богатого урожая в следующем году.

Читать полностью » Дачные участки под прицелом: что грозит за неухоженную землю сегодня в 10:04

Заросший участок – бомба замедленного действия: как избежать беды и сохранить землю

Владельцы дачных участков в России обязаны следить за состоянием своей земли. Нескошенная трава, сорняки и опасные растения могут привести к штрафам и даже изъятию участка! Узнайте, какие правила нужно соблюдать, чтобы не потерять свою дачу и избежать неприятностей.

Читать полностью » Дикий луг на участке: как создать клумбу для уникальной флоры Тывы сегодня в 9:42

Клумба-имитация дикого луга: как создать уникальный проект для Республики Тыва

Создание клумбы в стиле дикий луг — это доступный и стильный способ озеленения для Республики Тыва. Изучите, как сохранить местную флору и повысить экологическую сознательность личным опытом.

Читать полностью » Эту ошибку совершают почти все дачники: как не слить деньги на пустышку для рассады сегодня в 9:42

Баночка с "взрывным ростом" или системный подход: что реально работает на грядке

Эксперт раскрывает секреты использования аминокислот для рассады, развенчивая мифы о стимуляторах роста. Узнайте, как правильно применять аминокислоты для получения богатого урожая, избегая обмана и следуя проверенным методам. Статья содержит ценные советы и научные обоснования.

Читать полностью » Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс сегодня в 9:38

Забор раздора? Как житель частного сектора избежал войны с соседями — невероятный финал

История о том, как установка забора по границе участка может стать испытанием. Автор нашёл компромисс с соседями, но не обошлось без нюансов.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
СКФО

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru