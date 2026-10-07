Звезды рожают после 50 и вселяют надежду миллионам: один факт меняет взгляд на позднее материнство

Вероятность естественного зачатия у женщин после 50 лет минимальна, так как репродуктивный потенциал организма истощается к 45 годам, заявила эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева. В комментарии для NewsInfo.Ru специалист объяснила, почему позднее материнство сопряжено с колоссальными рисками для здоровья матери и ребенка.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что предельный детородный возраст наступает к 60 годам. По его словам, женщина способна родить в столь зрелом возрасте, если у нее сохраняется менструальный цикл и обеспечена надлежащая медицинская поддержка.

Ерофеева отметила, что биологическая норма прекращения менструаций колеблется в пределах 48–52 лет. Любые отклонения от этого графика, особенно сохранение циклов в более позднем возрасте, должны стать поводом для немедленного обращения к гинекологу-эндокринологу или онкологу. Эксперт подчеркнула, что поздние роды негативно сказываются на генетическом благополучии потомства. Стоит учитывать, что на состояние организма влияют и долгосрочные факторы, включая избыточную массу тела, накопленную еще в юности.

"Репродуктивный возраст в основном завершается к 45 годам. В отдельных случаях женщина может забеременеть и в 48, и в 50 лет, но для этого требуются огромные усилия: собственных яйцеклеток к этому возрасту практически не остаётся, а гормональный фон зачастую не позволяет нормально выносить беременность. Кроме того, хорошо известно, что поздние роды повышают риск того, что у ребёнка будет укороченный жизненный цикл", — пояснила она.

Специалист добавила, что примеры звезд шоу-бизнеса, рожающих в 50–60 лет, создают ложную иллюзию легкости процесса. Публичные люди обладают ресурсами для постоянного контроля состояния организма и не имеют тяжелых хронических патологий. В то же время рядовые пациентки часто игнорируют сигналы тела, хотя даже привычное женское воспаление требует своевременного лечения для исключения осложнений. Современная мировая медицина не приветствует столь позднее деторождение из-за экстремальной нагрузки на женский организм.

"Женский организм даже в молодом возрасте тяжело переносит беременность и роды. Некоторые женщины отказываются рожать второго или третьего ребёнка, потому что первая беременность или первые роды были тяжёлыми. Об этом тоже не стоит забывать", — резюмировала Ерофеева.

Помимо физиологических трудностей, женщинам в период гормональной перестройки следует внимательнее относиться к своему эмоциональному состоянию, так как скрытые биологические процессы могут серьезно влиять на психическое здоровье и восприятие материнства.

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