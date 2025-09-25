Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

Ночной перекус без последствий: кому бутерброд перед сном спасает здоровье

Эксперт Екатерина Кашух: при диабете ночной приём пищи может быть необходим

Многие считают, что поздний ужин неизбежно ведёт к набору веса, тяжести и изжоге. Однако не всегда отказ от еды перед сном — правильное решение. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, в каких случаях ночной перекус не только допустим, но и полезен.

"Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние", — отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, действительно большинству людей стоит завершать приём пищи за 2-3 часа до сна. Но есть исключения, когда организму требуется подпитка ночью, и отказ от еды может навредить.

Кому разрешены перекусы перед сном

  1. Людям с диабетом 1 типа и эндокринными нарушениями.

  2. Спортсменам после интенсивных тренировок.

  3. Людям с высоким риском гипогликемии.

  4. Тем, кто находится на лечебных диетах по назначению врача.

"Показан легкий перекус и спортсменам с высокой физической нагрузкой — им иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц", — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Сравнение продуктов для вечернего приёма пищи

Продукты Подходят перед сном Почему
Кефир, йогурт Да Легко усваиваются, не перегружают ЖКТ
Творог Да Источник белка и кальция
Банан Да Содержит калий, помогает расслабиться
Орехи В ограниченном количестве Белки и полезные жиры
Бутерброд с сыром Да Сытный и лёгкий вариант
Сладости, выпечка Нет Скачки сахара и нагрузка на поджелудочную
Чипсы, снеки Нет Жирная и тяжёлая пища

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте ужин за 2-3 часа до сна.

  2. Делайте его лёгким: добавляйте белки и сложные углеводы (рыба, курица, овощи).

  3. Если голод появляется поздно, выбирайте перекус с низким гликемическим индексом.

  4. Поддерживайте водный баланс — иногда чувство голода маскирует жажду.

  5. Избегайте тяжёлой пищи: жареного, копчёного, жирного.

  6. При хронических заболеваниях консультируйтесь с врачом перед изменением режима питания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: плотно ужинать перед сном.
    → Последствие: изжога, тяжесть, нарушение сна.
    → Альтернатива: лёгкий ужин и перекус при необходимости.

  • Ошибка: перекусывать сладостями или фастфудом.
    → Последствие: скачки сахара, набор веса.
    → Альтернатива: кисломолочные продукты, фрукты.

  • Ошибка: полностью исключать еду на ночь при диабете.
    → Последствие: риск гипогликемии.
    → Альтернатива: маленький белковый перекус по рекомендации врача.

А что если…

Если вы занимаетесь спортом вечером, но не успеваете поужинать заранее, перекус перед сном поможет мышцам восстановиться. Главное — выбрать белковую еду: кусочек курицы, творог, протеиновый коктейль. Это не приведёт к лишнему весу, если учитывать общую калорийность рациона.

Плюсы и минусы ночного перекуса

Плюсы Минусы
Предотвращает гипогликемию Может перегрузить ЖКТ
Помогает восстановлению мышц Риск набора веса при избытке калорий
Улучшает качество сна при чувстве голода Может вызвать изжогу
Подходит при особых медицинских показаниях Требует внимательного подбора продуктов

FAQ

Можно ли есть после 22:00?
Да, если соблюдается общий баланс калорий и выбираются лёгкие продукты.

Что лучше: фрукты или кисломолочные продукты?
Оба варианта хороши, но кисломолочные продукты более сытные и мягче действуют на ЖКТ.

Сколько калорий должен содержать ночной перекус?
Не более 10-15% от суточной нормы.

Можно ли пить молоко на ночь?
Да, если нет непереносимости лактозы, молоко помогает расслабиться.

Мифы и правда

  • Миф: есть на ночь всегда вредно.
    Правда: при определённых условиях ночной перекус необходим.

  • Миф: поздний ужин всегда ведёт к ожирению.
    Правда: лишний вес связан с перееданием, а не временем приёма пищи.

  • Миф: лучше ложиться спать голодным.
    Правда: голод ухудшает качество сна и может спровоцировать переедание утром.

Три интересных факта

• Бананы содержат триптофан, который помогает выработке серотонина и улучшает сон.
• В древности кефир считался лечебным напитком и применялся при проблемах с желудком.
• Исследования показывают: лёгкий перекус перед сном у спортсменов ускоряет восстановление мышечной ткани.

Исторический контекст

  • В Древнем Риме поздние ужины считались привилегией богатых.

  • В Средневековье монахи строго придерживались правила — не есть после захода солнца.

  • В XX веке диетологи впервые начали изучать влияние времени приёма пищи на обмен веществ.

