Голодать после шести вечера необязательно: поздний ужин допускается с определенными продуктами

Организм человека способен без вреда адаптироваться к поздним приемам пищи при условии соблюдения стабильного распорядка дня, пояснил NewsInfo врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Специалист подчеркнул, что критическим фактором для здоровья является не само время ужина, а регулярность привычек и их соответствие природному хронотипу личности.

Ранее в научном сообществе обсуждались риски, связанные с ночным питанием. В частности, исследователи в журнале CGH указывали, что еда в темное время суток может провоцировать развитие жировой болезни печени и цирроза. Ученые связывали такие привычки с повышенной нагрузкой на орган, однако эксперты отмечают важность индивидуального подхода.

Ранее также сообщалось, что попытки насильственно изменить свои биологические часы зачастую наталкиваются на серьезное сопротивление организма.

По словам диетолога, разделение людей на "сов" и "жаворонков" имеет под собой глубокую медицинскую базу, признанную ведущими отечественными сомнологами. Проблемы начинаются не тогда, когда человек ужинает в два часа ночи, а когда он вынужден ломать свой естественный график под внешние обстоятельства.

"Если он встает каждый день в семь утра и ложится в десять вечера, человек к этому адаптируется. Есть два классических типа людей, которые живут по своим биоритмам. А есть люди, которых ломают через колено. Это когда сове надо вставать в шесть утра, потому что семью надо кормить. Вот это плохо, потому что для него это неестественно, для него это ненормально", — рассказал Пупкин.

Специалист добавил, что хаотичный распорядок, когда рабочие смены постоянно чередуются, разрушительно действует на внешность и внутренние системы. Стабильный режим питания позволяет телу подстроиться под метаболические процессы. При этом важно понимать, что поздний ужин должен состоять из легких продуктов. Редакция напоминает, что неправильно составленный вечерний рацион может негативно сказаться на архитектуре сна.

"На поздний ужин надо есть нежирную пищу, легкую, белковую. Например, яйца. Омлеты или просто яичницу, или сварить яйца. Можно кисломолочные продукты, творог, кефир, йогурт", — пояснил эксперт.

Врач акцентировал внимание на том, что употребление тяжелой и жирной пищи на ночь часто является признаком расстройства пищевого поведения (РПП) или следствием затянувшегося стресса. Такое поведение требует не просто коррекции диеты, а квалифицированной помощи.

В диетологии считается, что яичный белок является оптимальным вариантом для легкого перекуса, так как он усваивается без лишнего дискомфорта. Подобные правила помогают минимизировать вред еды на ночь и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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