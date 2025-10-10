Крым меняет представления о материнстве: всё больше женщин решаются рожать после тридцати

Женщины всё чаще решаются стать мамами в более зрелом возрасте — этот сдвиг заметен не только в крупных городах, но и в регионах. Если раньше первой беременностью считались 23-25 лет, то сегодня всё больше будущих мам принимают решение о рождении ребёнка после тридцати. Причины этого явления — в изменении образа жизни, ценностей и возможностей женщин.

"Возраст женщин, которые решаются на первую беременность, постепенно растёт", — сказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Крыма, главврач Симферопольского родильного дома №1 Дмитрий Беглицэ.

Почему женщины всё чаще рожают позже

Современные женщины дольше учатся, делают карьеру, путешествуют, занимаются саморазвитием. Рождение ребёнка нередко откладывают, чтобы обеспечить себе стабильность — и материальную, и психологическую. К тому же медицина шагнула далеко вперёд: сегодня репродуктивное здоровье можно контролировать, а современные методы ЭКО и генетического скрининга позволяют безопасно вынашивать беременность даже после сорока.

"Сегодня всё чаще встречаются поздние беременности — даже после 50 лет", — отметил Дмитрий Беглицэ.

Однако медики напоминают: биологические часы всё же существуют. Идеальным считается возраст от 18 до 49 лет, когда женский организм легче переносит беременность, а риски осложнений минимальны.

Что изменилось в репродуктивных привычках

Психологи говорят, что нынешние женщины иначе воспринимают материнство. Если раньше это было "обязательным этапом" в жизни, то теперь — осознанным выбором. Ребёнка хотят не "по возрасту", а когда действительно готовы. При этом растёт число повторных беременностей: многие семьи решаются на третьего, четвёртого, а иногда и пятого ребёнка.

Такой подход помогает поддерживать рождаемость на достойном уровне даже при смещении возраста первых родов. Особенно активно в этом направлении работают региональные программы, поддерживающие семьи с детьми.

Государство и общество: поддержка семьи

"Важную роль играют совместные усилия государства, религиозных организаций и общества по укреплению института семьи", — подчеркнул Дмитрий Беглицэ.

Сегодня действуют программы материнского капитала, пособий и выплат, программы по обеспечению жильём многодетных семей. Кроме финансовой помощи, большое значение имеет моральная поддержка — атмосфера уважения к материнству и семье. Именно она способствует тому, что многие женщины не боятся рожать в зрелом возрасте и видят в этом не риск, а радость.

Сравнение поколений