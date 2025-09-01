Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mx. Granger is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Поздний урожай под подозрением: правда и мифы о токсичности овощей

Нутрициолог предупредила о риске накопления нитратов в поздних овощах при неправильном хранении

Считается, что овощи, собранные к концу сезона, уже не так полезны и могут даже становиться опасными для здоровья. Но так ли это на самом деле?

Что говорит нутрициолог

В беседе с Gastronom.ru нутрициолог Оксана Николенко развеяла распространённые мифы.

  • Пищевая ценность сохраняется.
    По витаминному профилю поздние кабачки и баклажаны практически не отличаются от молодых. В них остаются важные минералы — калий, магний, а также клетчатка. Эти вещества поддерживают работу сердца, регулируют давление и улучшают пищеварение.

  • Небольшие потери витамина С.
    При длительном хранении количество аскорбиновой кислоты снижается, что немного ослабляет иммунную поддержку. Однако критичной эту потерю назвать нельзя.

Где кроется риск

Несмотря на сохранение пользы, возможны и проблемы.

  • Если держать овощи в тепле, повышается вероятность накопления нитратов.

  • Это главный фактор, который делает поздние плоды потенциально вредными.

Как правильно хранить

Чтобы избежать рисков, Николенко советует:

  • хранить овощи в прохладном месте при 2-5 °C,

  • перед приготовлением вынимать семена,

  • использовать поздние кабачки и баклажаны чаще для запекания и заготовок.

Итог

Поздние кабачки и баклажаны остаются ценными по составу и не становятся токсичными сами по себе. Важно лишь правильно их хранить и готовить, чтобы сохранить пользу и исключить накопление нитратов.

