Поздний урожай под подозрением: правда и мифы о токсичности овощей

Считается, что овощи, собранные к концу сезона, уже не так полезны и могут даже становиться опасными для здоровья. Но так ли это на самом деле?

Что говорит нутрициолог

В беседе с Gastronom.ru нутрициолог Оксана Николенко развеяла распространённые мифы.

Пищевая ценность сохраняется.

По витаминному профилю поздние кабачки и баклажаны практически не отличаются от молодых. В них остаются важные минералы — калий, магний , а также клетчатка. Эти вещества поддерживают работу сердца, регулируют давление и улучшают пищеварение.

Небольшие потери витамина С.

При длительном хранении количество аскорбиновой кислоты снижается, что немного ослабляет иммунную поддержку. Однако критичной эту потерю назвать нельзя.

Где кроется риск

Несмотря на сохранение пользы, возможны и проблемы.

Если держать овощи в тепле , повышается вероятность накопления нитратов .

Это главный фактор, который делает поздние плоды потенциально вредными.

Как правильно хранить

Чтобы избежать рисков, Николенко советует:

хранить овощи в прохладном месте при 2-5 °C ,

перед приготовлением вынимать семена,

использовать поздние кабачки и баклажаны чаще для запекания и заготовок.

Итог

Поздние кабачки и баклажаны остаются ценными по составу и не становятся токсичными сами по себе. Важно лишь правильно их хранить и готовить, чтобы сохранить пользу и исключить накопление нитратов.