Поздний урожай под подозрением: правда и мифы о токсичности овощей
Считается, что овощи, собранные к концу сезона, уже не так полезны и могут даже становиться опасными для здоровья. Но так ли это на самом деле?
Что говорит нутрициолог
В беседе с Gastronom.ru нутрициолог Оксана Николенко развеяла распространённые мифы.
-
Пищевая ценность сохраняется.
По витаминному профилю поздние кабачки и баклажаны практически не отличаются от молодых. В них остаются важные минералы — калий, магний, а также клетчатка. Эти вещества поддерживают работу сердца, регулируют давление и улучшают пищеварение.
-
Небольшие потери витамина С.
При длительном хранении количество аскорбиновой кислоты снижается, что немного ослабляет иммунную поддержку. Однако критичной эту потерю назвать нельзя.
Где кроется риск
Несмотря на сохранение пользы, возможны и проблемы.
-
Если держать овощи в тепле, повышается вероятность накопления нитратов.
-
Это главный фактор, который делает поздние плоды потенциально вредными.
Как правильно хранить
Чтобы избежать рисков, Николенко советует:
-
хранить овощи в прохладном месте при 2-5 °C,
-
перед приготовлением вынимать семена,
-
использовать поздние кабачки и баклажаны чаще для запекания и заготовок.
Итог
Поздние кабачки и баклажаны остаются ценными по составу и не становятся токсичными сами по себе. Важно лишь правильно их хранить и готовить, чтобы сохранить пользу и исключить накопление нитратов.
