© https://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:04

Загадочный взрыв над Землей: анализ океанских глубин раскрывает связь с климатической катастрофой позднего дриаса

Взрыв кометы 12800 лет назад: микрочастицы из океана раскрывают последствия для климата Земли

В последние годы ученые активно обсуждают возможность того, что в далеком прошлом Земля подверглась масштабному космическому воздействию, которое могло повлиять на климат и развитие цивилизаций. Новые исследования, проведенные группой специалистов под руководством Кристофера Мура из Университета Южной Каролины, предоставляют дополнительные доказательства этой гипотезы.

В центре внимания — микроскопические частицы космической пыли, обнаруженные в донных слоях океанских отложений, которые могут свидетельствовать о взрыве кометы в атмосфере Земли около 12 800 лет назад. Эта дата совпадает с периодом, известным как поздний дриас — время резкого похолодания, которое длилось примерно 1200 лет и предшествовало началу потепления.

Гипотеза удара позднего дриаса и её противоречия

Теория о том, что именно столкновение с кометой вызвало климатический кризис позднего дриаса, вызывает ожесточенные споры среди ученых. Одни специалисты считают ее вполне обоснованной, основываясь на наличии следов внеземных частиц в археологических и геологических слоях по всему миру.

Другие же категорически отвергают такую возможность, указывая на отсутствие очевидных признаков крупного ударного кратера — классического следа масштабной катастрофы. Однако новые данные показывают, что следы катастрофы могут быть значительно менее заметными и не оставлять крупного кратера, особенно если речь идет о взрыве в атмосфере или малых телах.

Новые доказательства из океанских кернов

Группа исследователей под руководством Кристофера Мура использовала образцы донных отложений из Баффинова залива возле Гренландии для поиска следов предполагаемого события позднего дриаса. Эти керны представляют собой цилиндрические образцы слоев осадков, накопленных за тысячелетия на морском дне. Анализ слоев позволил определить возраст каждого слоя с помощью радиоуглеродного датирования и выявить возможные аномалии в составе осадков.

Использование методов масс-спектрометрии позволило обнаружить микроскопические металлические частицы с характерными признаками внеземного происхождения. Среди них — железо с низким содержанием кислорода и высоким содержанием никеля, а также микросферулы — мелкие стеклянные капли, богатые железом и кремнием. Эти частицы демонстрируют признаки высокой температуры и деформации, что характерно для взрывных событий в атмосфере или при столкновении с космическими телами.

Значение находок для понимания истории Земли

По словам Кристофера Мура и его коллег, наличие таких микросферул и металлических частиц указывает на то, что в период позднего дриаса произошло масштабное событие — возможно взрыв кометы или метеорита в атмосфере планеты. Дополнительные признаки — наличие оплавленного стекла и концентрации элементов платина и иридий — усиливают предположение о внеземном происхождении этих материалов. Все эти находки свидетельствуют о том, что Земля могла подвергнуться воздействию космического объекта достаточно крупного масштаба для вызова климатического кризиса.

Научное сообщество продолжает обсуждать интерпретацию этих данных. Некоторые ученые считают их убедительным доказательством гипотезы удара позднего дриаса, другие требуют дополнительных исследований для подтверждения или опровержения этой теории. В любом случае новые открытия расширяют понимание о возможных причинах климатических изменений в древности и подчеркивают важность изучения океанских отложений как источника информации о событиях прошлого.

Интересные факты по теме

1. В 2013 году ученые нашли в Гренландии микроскопические частицы иридия — элемента, часто связанного с метеоритными ударами — что подтвердило гипотезу о столкновении около 12 800 лет назад.
2. Исследования показывают, что крупные взрывы комет или метеоритов могут вызывать глобальные климатические изменения без необходимости оставлять заметный кратер.
3. В 2020 году было обнаружено подтверждение того, что взрыв метеорита над Тунгусским лесом в 1908 году вызвал мощную волну разрушений без образования кратера.

Заключение: новые данные расширяют горизонты исследований

Обнаружение микроскопических частиц космической пыли в океанских отложениях открывает новые возможности для изучения древних событий воздействия космоса на Землю.

Несмотря на существующие разногласия среди ученых относительно гипотезы удара позднего дриаса, новые находки свидетельствуют о том, что масштабные космические столкновения могли играть важную роль в формировании климата планеты в далеком прошлом.

Продолжающиеся исследования помогут более точно определить причины климатических кризисов эпохи позднего дриаса и понять влияние внеземных факторов на развитие земной цивилизации.

