Семейный ужин и отказ
Семейный ужин и отказ
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:00

Поздние ужины крадут не только сон, но и стройность: вот что происходит ночью с организмом

Диетолог Ирина Писарева: поздние ужины ухудшают сон и мешают похудению

Поздние ужины не только мешают сбросить вес, но и ухудшают качество сна. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

"Метаболизм вечером замедляется, поэтому тяжёлая пища усваивается хуже. Лучше выбирать лёгкие белковые продукты — куриную грудку, индейку, рыбу, яйца, творог или кисломолочные продукты", — объяснила диетолог Ирина Писарева.

По её словам, идеальное время для ужина — за два-три часа до сна. К этому моменту организм должен успеть переварить пищу, чтобы не перегружать систему пищеварения и не мешать выработке гормонов, отвечающих за восстановление.

Почему поздние ужины вредят

Когда мы едим поздно, организм получает энергию, которая не успевает потратиться. Излишки превращаются в жировые запасы, а пищеварительная система работает, когда должна отдыхать. Это влияет не только на вес, но и на качество сна: тело занято перевариванием, а мозг — не получает полноценного восстановления.

"Переедание и тяжёлая пища вечером создают нагрузку на пищеварение, могут вызывать вздутие и нарушать сон", — отметила Писарева.

Что есть вечером: лёгкие и безопасные варианты

Чтобы не испытывать голод перед сном, вечерний приём пищи должен быть питательным, но лёгким.

Подходящие продукты для ужина:

  • куриная грудка, индейка, рыба;

  • яйца, творог, кефир, йогурт;

  • овощи на пару, тушёные или запечённые;

  • зелень и небольшое количество круп (например, киноа или булгур).

Нежелательные продукты:

  • жирное мясо, колбасы, фастфуд;

  • грибы и бобовые (долго перевариваются);

  • сладости и выпечка;

  • алкоголь и сладкие напитки.

Сравнение: лёгкий и тяжёлый ужин

Тип ужина Пример блюд Последствия
Лёгкий Запечённая курица с овощами, творог с ягодами Хорошее пищеварение, спокойный сон
Тяжёлый Пицца, мясо с картофелем, десерт Вздутие, бессонница, набор веса

Советы шаг за шагом

  1. Установите время ужина — за 2-3 часа до сна.

  2. Избегайте сладких и жирных блюд после 19:00.

  3. Если голодно перед сном — выберите лёгкий перекус.

  4. Пейте тёплую воду или травяной чай, чтобы уменьшить аппетит.

  5. Следите за порциями — объём вечернего блюда не должен превышать 300-400 г.

"Если ужин был слишком лёгким и перед сном хочется есть, не стоит терпеть. Лучше выбрать что-то простое — половинку банана или стакан кефира", — пояснила Писарева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ужин после 22:00.
    Последствие: плохой сон, отёки, набор веса.
    Альтернатива: лёгкий приём пищи до 20:00.

  • Ошибка: перекусы сладостями перед сном.
    Последствие: скачки сахара, чувство тревожности, бессонница.
    Альтернатива: банан или кефир, богатые триптофаном.

  • Ошибка: отказ от ужина вовсе.
    Последствие: ночной голод, замедление обмена веществ.
    Альтернатива: белковый ужин с овощами.

А что если работа заканчивается поздно?

В таком случае можно устроить мини-ужин за 30-40 минут до сна — например, выпить стакан кефира или съесть небольшую порцию творога. Это не создаст нагрузку, но поможет уснуть без чувства голода.

Плюсы и минусы раннего ужина

Плюсы Минусы
Улучшение сна Требуется перестройка режима
Ускорение метаболизма Возможно чувство голода вечером
Контроль веса Нужно планировать приём пищи заранее

FAQ

Когда лучше ужинать для похудения?
Оптимально — за 2-3 часа до сна. Например, если вы ложитесь в 23:00, ужин должен быть около 19:30-20:00.

Что можно съесть перед сном, если очень хочется?
Половинку банана, стакан кефира или немного творога.

Можно ли пить воду перед сном?
Да, но в умеренных количествах, чтобы не вызывать отёков.

Мифы и правда

  • Миф: после 18:00 есть нельзя.
    Правда: можно, если до сна остаётся 2-3 часа и еда лёгкая.

  • Миф: ужин должен быть белковым.
    Правда: лучше сочетать белки и овощи для баланса.

  • Миф: поздний ужин всегда приводит к ожирению.
    Правда: решающим фактором остаётся общий калораж и качество пищи.

3 интересных факта

  1. Триптофан, содержащийся в банане и кефире, способствует выработке серотонина и мелатонина.

  2. Исследования показывают: ужин после 22:00 повышает риск метаболических нарушений на 25%.

  3. Сон на голодный желудок тоже вреден — мозг воспринимает это как стресс.

Исторический контекст

До индустриальной эпохи люди ели ужин вскоре после заката — это соответствовало естественным биоритмам. Современный ритм жизни сместил время приёмов пищи, но физиология осталась прежней: поздние ужины нарушают баланс гормонов сна и обмен веществ.

"Соблюдение режима питания и грамотный выбор продуктов помогают не только контролировать вес, но и улучшать самочувствие", — подчеркнула Ирина Писарева.

