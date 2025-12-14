Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя Москва
Зимняя Москва
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:51

Снег в Москве откладывается: декабрь готовит неожиданный поворот перед Новым годом

Снег в Москве возможен только в конце декабря — синоптик Евгений Тишковец

Снег в столице снова откладывается, и декабрь для москвичей проходит без привычных зимних пейзажей. Несмотря на ночные морозы, устойчивого снежного покрова в городе пока не ожидается, а разговоры о сугробах смещаются ближе к концу месяца. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Когда в Москве возможны снегопады

По оценке ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, снегопады в Москве вероятны лишь в последние дни декабря. По его словам, рассчитывать на формирование сугробов жители столицы смогут только в канун Нового года. Именно в этот период, как пояснил синоптик, ожидается прохождение снежного циклонического вихря.

Тишковец уточнил, что снег может выпасть на фоне относительно мягких морозов, что создаст условия для образования устойчивого снежного покрова. До этого времени осадки в виде снега будут носить эпизодический характер и не приведут к заметным изменениям городской зимней картины.

Температурный фон в середине декабря

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о заметном понижении температуры воздуха в столичном регионе. По его данным, в ночь на 15 декабря в Москве ожидается до -10 °C. Он также отметил, что минувшая ночь по своим температурным показателям оказалась практически идентичной предыдущей.

Согласно информации базовой метеостанции на ВДНХ, температура воздуха в столице опускалась до -5,7 °C, что всего на 0,1 градуса выше значений, зафиксированных в ночь на 13 декабря. Такие показатели подтверждают устойчивый, но пока умеренный характер морозов.

Где в регионе было холоднее всего

Леус привёл данные и по другим районам Москвы и Подмосковья. Так, минимальная температура на метеостанции в Бутове составила -6,8 °C, в Балчуге — -5,5 °C. В Новой Москве и Михайловском столбики термометров опускались до -7,4 °C.

Самые низкие значения были зафиксированы в Московской области. Холоднее всего оказалось в посёлке Черусти, где температура воздуха достигла -8,8 °C. Эти данные показывают, что регион постепенно входит в зимний температурный режим, однако без активных снегопадов.

