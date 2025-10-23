Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Растяжка на рабочем месте
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:06

Одно упражнение против сутулости: тренеры назвали главный секрет сильной спины

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала лучшее упражнение для укрепления мышц спины

Мышцы спины играют ключевую роль не только в формировании красивой осанки, но и в поддержке позвоночника. Однако большинство людей, особенно тех, кто ведёт сидячий образ жизни, часто забывают о важности этой зоны. Между тем, именно сильная спина помогает избавиться от сутулости, болей и усталости в пояснице.

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала изданию "Спорт-Экспресс", какое упражнение в тренажёрном зале лучше всего развивает мышцы спины и предотвращает проблемы с позвоночником.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", — заявила эксперт.

Вертикальная тяга: суть и особенности

Речь идёт о вертикальной тяге в тренажёре - базовом упражнении, которое считается одним из самых эффективных для верхней части спины.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса", — отметила Соболь.

При правильной технике вертикальная тяга помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку, снять нагрузку с шеи и поясницы.

Почему упражнение важно для всех

В современном мире многие проводят за компьютером по 8-10 часов в день. Из-за этого мышцы спины ослабевают, а позвоночник вынужден держать нагрузку в одиночку. В результате появляются:

  • хроническая сутулость;

  • боли в шее и плечах;

  • нарушения осанки;

  • повышенная утомляемость.

Регулярное выполнение вертикальной тяги позволяет восстановить баланс между грудными и спинными мышцами, вернуть телу правильное положение и снизить риск травм.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом", — добавила тренер.

Как правильно выполнять вертикальную тягу

1. Подготовка

Сядьте на тренажёр и зафиксируйте валики над коленями. Возьмитесь за рукояти — хват должен быть чуть шире плеч.

2. Выполнение

  • На вдохе медленно тяните рукояти вниз к верхней части груди.

  • Следите, чтобы спина оставалась прямой, а плечи не поднимались.

  • На выдохе плавно верните руки в исходное положение, не отпуская вес резко.

3. Техника

  • Не раскачивайте корпус.

  • Работайте мышцами спины, а не руками.

  • Движение должно быть контролируемым и равномерным.

Рекомендуемая нагрузка:
3-4 подхода по 10-12 повторений. Для новичков — меньший вес и больше внимания к технике.

Таблица: какие мышцы работают при вертикальной тяге

Мышца Функция Эффект при тренировке
Широчайшая Формирует "V"-силуэт спины Увеличивает ширину и рельеф
Трапециевидная Удерживает лопатки Улучшает осанку
Ромбовидная Сближает лопатки Делает спину плотной и сильной
Задняя дельта Отводит плечо назад Уравновешивает переднюю часть тела
Бицепс Участвует как вспомогательная мышца Повышает силу хвата

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть штангу за голову.
    Последствие: перегрузка шеи и риск растяжения.
    Альтернатива: тянуть к груди — безопасно и эффективно.

  • Ошибка: использовать слишком большой вес.
    Последствие: нарушение техники и нагрузка на поясницу.
    Альтернатива: выбрать комфортный вес, чтобы контролировать движение.

  • Ошибка: "дёргать" штангу руками.
    Последствие: теряется эффект для спины.
    Альтернатива: сосредоточиться на движении лопаток и плавной траектории.

  • Ошибка: наклоняться назад при тяге.
    Последствие: смещение центра тяжести и риск травмы.
    Альтернатива: сохранять вертикальное положение корпуса.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейте спину. Сделайте лёгкие махи руками, вращения плечами, пару минут кардио.

  2. Сконцентрируйтесь на осанке. Держите спину ровно, не округляйте плечи.

  3. Не гонитесь за весом. Лучше меньше нагрузка, но идеальная техника.

  4. Дышите правильно. На тяге — вдох, на возвращении — выдох.

  5. Завершайте растяжкой. После тренировки растяните спину и плечи, чтобы мышцы оставались эластичными.

А что если тренажёра нет?

Вертикальную тягу можно заменить аналогами:

  • тяга резинового эспандера сверху;

  • тяга гантелей в наклоне;

  • подтягивания на турнике.

Последний вариант — идеальная альтернатива: работает тот же набор мышц, при этом развивается сила хвата и стабильность корпуса.

Мифы и правда

Миф 1. Вертикальная тяга делает спину "широкой, как у бодибилдера".
Правда: у женщин она лишь укрепляет мышцы, не создавая объёма.

Миф 2. Можно тянуть штангу за голову для "большего эффекта".
Правда: это травмоопасно — шея не приспособлена к такому углу.

Миф 3. Тяга работает только на широчайшие мышцы.
Правда: задействуется весь верхний плечевой пояс.

Миф 4. Упражнение подходит только спортсменам.
Правда: оно полезно каждому, кто хочет улучшить осанку и здоровье спины.

FAQ

— Сколько раз в неделю выполнять вертикальную тягу?
Оптимально 2-3 раза, чередуя с другими упражнениями на спину.

— С какого веса начинать новичкам?
С минимального, чтобы сосредоточиться на технике. С увеличением силы можно постепенно добавлять нагрузку.

— Можно ли выполнять тягу при болях в спине?
Только после консультации с врачом. При правильной технике упражнение укрепляет, а не нагружает позвоночник.

— Чем заменить тягу дома?
Эспандер, подтягивания или тяга резинки от верхней точки.

— Помогает ли упражнение при сутулости?
Да, оно развивает мышцы, которые удерживают спину в вертикальном положении.

