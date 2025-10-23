Одно упражнение против сутулости: тренеры назвали главный секрет сильной спины

Мышцы спины играют ключевую роль не только в формировании красивой осанки, но и в поддержке позвоночника. Однако большинство людей, особенно тех, кто ведёт сидячий образ жизни, часто забывают о важности этой зоны. Между тем, именно сильная спина помогает избавиться от сутулости, болей и усталости в пояснице.

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала изданию "Спорт-Экспресс", какое упражнение в тренажёрном зале лучше всего развивает мышцы спины и предотвращает проблемы с позвоночником.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", — заявила эксперт.

Вертикальная тяга: суть и особенности

Речь идёт о вертикальной тяге в тренажёре - базовом упражнении, которое считается одним из самых эффективных для верхней части спины.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса", — отметила Соболь.

При правильной технике вертикальная тяга помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку, снять нагрузку с шеи и поясницы.

Почему упражнение важно для всех

В современном мире многие проводят за компьютером по 8-10 часов в день. Из-за этого мышцы спины ослабевают, а позвоночник вынужден держать нагрузку в одиночку. В результате появляются:

хроническая сутулость;

боли в шее и плечах;

нарушения осанки;

повышенная утомляемость.

Регулярное выполнение вертикальной тяги позволяет восстановить баланс между грудными и спинными мышцами, вернуть телу правильное положение и снизить риск травм.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом", — добавила тренер.

Как правильно выполнять вертикальную тягу

1. Подготовка

Сядьте на тренажёр и зафиксируйте валики над коленями. Возьмитесь за рукояти — хват должен быть чуть шире плеч.

2. Выполнение

На вдохе медленно тяните рукояти вниз к верхней части груди.

Следите, чтобы спина оставалась прямой, а плечи не поднимались.

На выдохе плавно верните руки в исходное положение, не отпуская вес резко.

3. Техника

Не раскачивайте корпус.

Работайте мышцами спины, а не руками.

Движение должно быть контролируемым и равномерным.

Рекомендуемая нагрузка:

3-4 подхода по 10-12 повторений. Для новичков — меньший вес и больше внимания к технике.

Таблица: какие мышцы работают при вертикальной тяге