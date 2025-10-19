Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тяга Т-образного грифа в тренажёрном зале
Тяга Т-образного грифа в тренажёрном зале
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:44

Елена Соболь назвала идеальное упражнение для тех, кто много сидит за компьютером

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала вертикальную тягу одним из лучших упражнений для укрепления спины

Фитнес-тренер Елена Соболь в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" назвала одно из самых эффективных упражнений для развития спины и укрепления позвоночника. По словам специалиста, именно вертикальная тяга в тренажёре помогает не только укрепить мышцы, но и создать правильный баланс в теле, особенно если человек ведёт сидячий образ жизни.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", — заявила фитнес-тренер Елена Соболь.

Почему вертикальная тяга так важна

Многие недооценивают роль спинных мышц, концентрируясь на груди и руках. Однако именно спина отвечает за осанку, устойчивость и координацию движений. Вертикальная тяга тренирует широчайшие, трапециевидные, ромбовидные мышцы и плечевой пояс — то есть весь верхний сегмент корпуса, формируя мощный, но при этом гармоничный силуэт.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса", — добавила Соболь.

Как выполнять упражнение правильно

  1. Настройте сиденье тренажёра. Убедитесь, что колени прочно упираются в валики, а руки комфортно держат рукояти.

  2. Возьмитесь широким хватом. Это позволит лучше задействовать широчайшие мышцы.

  3. На выдохе тяните рукоять вниз. Опускайте её к верхней части груди, не отклоняясь назад.

  4. Контролируйте движение. Не допускайте рывков — возвращайте рукоять плавно, растягивая мышцы.

  5. Повторяйте 12-15 раз по 3 подхода. Такой режим развивает силу и улучшает выносливость без излишнего объёма.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгкого веса. Постепенно увеличивайте нагрузку, когда техника станет уверенной.

  2. Следите за осанкой. Спина должна оставаться прямой, лопатки — сведёнными.

  3. Добавьте дыхание. Делайте вдох при подъёме рукояти вверх, выдох — при тяге вниз.

  4. Не напрягайте шею. Вся работа идёт от спины, а не от рук.

  5. Включайте упражнение 2-3 раза в неделю. Это достаточно, чтобы увидеть результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Тянуть за счёт рук, а не спины.
    Последствие: Слабый эффект и перегрузка бицепсов.
    Альтернатива: Контролируйте движение лопаток, ощущайте работу спины.

  • Ошибка: Использовать слишком большой вес.
    Последствие: Потеря техники и риск травм плечевого пояса.
    Альтернатива: Умеренная нагрузка с акцентом на амплитуду и плавность.

  • Ошибка: Сутулость во время упражнения.
    Последствие: Неправильное распределение нагрузки и боли в пояснице.
    Альтернатива: Поддерживайте прямую спину и стабильный корпус.

Польза для здоровья и фигуры

"Выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций", — отметила Соболь.

Это упражнение помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что делает тело выносливее и устойчивее. Сильная спина защищает позвоночник от перегрузок, улучшает осанку и предотвращает хронические боли.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом", — добавила эксперт.

Кроме того, вертикальная тяга формирует красивую V-образную линию корпуса, визуально делая талию уже.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Укрепляет позвоночник и осанку Требует контроля техники
Работает со всеми основными мышцами спины Нельзя выполнять при травмах плеч
Подходит для любого уровня подготовки Нужен доступ к тренажёру
Улучшает пропорции тела Результат требует регулярности

FAQ

Можно ли делать вертикальную тягу новичкам?
Да, но лучше начать под контролем тренера, чтобы отработать правильную технику.

Чем заменить вертикальную тягу дома?
Тяга резинового эспандера сверху или подтягивания с опорой дадут похожий эффект.

Как часто нужно выполнять упражнение?
Достаточно 2-3 раз в неделю в составе комплексной тренировки спины.

Мифы и правда

Миф: Вертикальная тяга делает спину слишком широкой.
Правда: При умеренных нагрузках упражнение формирует рельеф, а не объём.

Миф: Это упражнение подходит только мужчинам.
Правда: Женщинам вертикальная тяга помогает укрепить осанку и сделать фигуру более подтянутой.

Миф: Тяга заменяет все упражнения на спину.
Правда: Она — основа, но для баланса нужно добавлять горизонтальные тяги и гиперэкстензию.

