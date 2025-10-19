Елена Соболь назвала идеальное упражнение для тех, кто много сидит за компьютером

Фитнес-тренер Елена Соболь в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" назвала одно из самых эффективных упражнений для развития спины и укрепления позвоночника. По словам специалиста, именно вертикальная тяга в тренажёре помогает не только укрепить мышцы, но и создать правильный баланс в теле, особенно если человек ведёт сидячий образ жизни.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", — заявила фитнес-тренер Елена Соболь.

Почему вертикальная тяга так важна

Многие недооценивают роль спинных мышц, концентрируясь на груди и руках. Однако именно спина отвечает за осанку, устойчивость и координацию движений. Вертикальная тяга тренирует широчайшие, трапециевидные, ромбовидные мышцы и плечевой пояс — то есть весь верхний сегмент корпуса, формируя мощный, но при этом гармоничный силуэт.

"Вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса", — добавила Соболь.

Как выполнять упражнение правильно

Настройте сиденье тренажёра. Убедитесь, что колени прочно упираются в валики, а руки комфортно держат рукояти. Возьмитесь широким хватом. Это позволит лучше задействовать широчайшие мышцы. На выдохе тяните рукоять вниз. Опускайте её к верхней части груди, не отклоняясь назад. Контролируйте движение. Не допускайте рывков — возвращайте рукоять плавно, растягивая мышцы. Повторяйте 12-15 раз по 3 подхода. Такой режим развивает силу и улучшает выносливость без излишнего объёма.

Советы шаг за шагом

Начинайте с лёгкого веса. Постепенно увеличивайте нагрузку, когда техника станет уверенной. Следите за осанкой. Спина должна оставаться прямой, лопатки — сведёнными. Добавьте дыхание. Делайте вдох при подъёме рукояти вверх, выдох — при тяге вниз. Не напрягайте шею. Вся работа идёт от спины, а не от рук. Включайте упражнение 2-3 раза в неделю. Это достаточно, чтобы увидеть результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Тянуть за счёт рук, а не спины.

Последствие: Слабый эффект и перегрузка бицепсов.

Альтернатива: Контролируйте движение лопаток, ощущайте работу спины.

Ошибка: Использовать слишком большой вес.

Последствие: Потеря техники и риск травм плечевого пояса.

Альтернатива: Умеренная нагрузка с акцентом на амплитуду и плавность.

Ошибка: Сутулость во время упражнения.

Последствие: Неправильное распределение нагрузки и боли в пояснице.

Альтернатива: Поддерживайте прямую спину и стабильный корпус.

Польза для здоровья и фигуры

"Выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций", — отметила Соболь.

Это упражнение помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что делает тело выносливее и устойчивее. Сильная спина защищает позвоночник от перегрузок, улучшает осанку и предотвращает хронические боли.

"Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом", — добавила эксперт.

Кроме того, вертикальная тяга формирует красивую V-образную линию корпуса, визуально делая талию уже.

Плюсы и минусы упражнения