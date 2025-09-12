Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортзал
Спортзал
© ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Тяга за голову в тренажёре ломает шею и плечи — вот для кого это упражнение

Вертикальная тяга на блоке: биомеханика упражнения и работа мышц спины

Вертикальная тяга на блоке кажется простым упражнением. Но именно за этой иллюзией простоты кроется сложная техника, которую многие новички игнорируют. Ошибка в движении часто приводит к тому, что вместо работы спины в нагрузке оказываются только руки.

Основные мышцы упражнения

Тяга вертикального блока развивает верхнюю часть спины. Главные участники этого движения — широчайшие мышцы и большая круглая мышца. Последняя играет особую роль: соединяя лопатку с плечевым суставом, она позволяет тянуть перекладину не просто вниз, а по направлению движения плеча от себя и вниз. Это движение и называется приведением плечевого сустава.

Без понимания анатомии спортсмен тянет перекладину исключительно силой рук, а это снижает эффективность упражнения. Ситуацию усугубляет привычка заводить гриф за голову — такой вариант не только технически неверен, но и может считаться отдельным упражнением.

Ретракция лопаток

Правильное выполнение тяги начинается с ретракции лопаток — умения сводить их вместе и уводить назад. Тренеры советуют держать плечи отведёнными назад и вниз.

Люди без спортивного опыта нередко сталкиваются с ограниченной подвижностью плечевых суставов. Это мешает им контролировать движение лопаток и включать в работу глубокие мышцы спины.

Тяга за голову: для кого она нужна

В арсенале профессиональных бодибилдеров есть тяга за голову. Это изолирующее упражнение почти полностью переключает нагрузку на широчайшие мышцы, исключая работу большой круглой.

Однако для новичков оно противопоказано: техника создаёт чрезмерное давление на шею и плечевые суставы, а также повышает риск вывиха и появления головных болей.

Важность позиции ног

Есть ещё один скрытый момент. Мышцы корпуса связаны фасциями по диагонали — правая сторона плечевого пояса работает вместе с левой стороной таза. Поэтому сидеть в тренажёре нужно строго ровно: малейший перекос ног приведёт к асимметрии нагрузки.

Перед подходом полезно активировать мышцы спины. Для этого достаточно выполнить несколько секунд планки на локтях с акцентом на сведение лопаток.

Биомеханика движения

Техника тяги включает несколько фаз:

  • приведение плеча — словно наваливание сверху на перекладину;
  • отведение плеч назад — лопатки сводятся ближе друг к другу;
  • сгибание локтей — движение превращается в привычное "тяни вниз";
  • вращение лопаток вниз — максимальное включение мышц спины;
  • втягивание лопаток — завершающий акцент.

В нижней точке перекладина должна оказаться в районе верхней части груди. У людей с ограниченной подвижностью плеч безопаснее использовать правило 90° — плечи параллельны полу, а локоть согнут под прямым углом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бывший глава антидопинговой лаборатории Родченков снова объявлен в розыск МВД вчера в 22:35

Преступник или разоблачитель? Родченков вновь оказался между двух миров

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории снова оказался в розыске. Как это повлияет на спорт и что говорят эксперты?

Читать полностью » Заминка после бега предотвращает головокружение и жёсткость мышц — спортивные специалисты вчера в 21:24

Финиш оказался коварнее дистанции: бегуны совершают одну и ту же ошибку

Две практичные заминки на 10 минут: стоя на улице или на коврике дома. Мягко снизят пульс, уберут жёсткость и помогут восстановиться быстрее.

Читать полностью » Динамическая разминка эффективнее статической растяжки перед бегом — мнение экспертов вчера в 20:16

Хочешь бежать легко с первых метров: сделай простую разминку вместо скучной растяжки

Две короткие динамические разминки для бегунов: 5–7 минут движений без коврика, которые прогреют суставы, включат мышцы и сделают первые километры легче.

Читать полностью » Как йога помогает снять напряжение в шее и спине — данные физиотерапевтов вчера в 19:50

Плечи хранят больше тайн, чем кажется: простые движения меняют тело

Йога помогает не только расслабиться, но и избавиться от сутулости и зажатых плеч. Несколько простых упражнений способны заметно изменить самочувствие.

Читать полностью » Осень Калабрезе объяснила, как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения вчера в 19:10

Кардио или железо: выбор, который решает судьбу лишних килограммов

Как правильно сочетать кардио и силовые тренировки, чтобы похудеть и при этом не потерять мотивацию? Узнайте универсальные советы экспертов.

Читать полностью » Эксперт React Physical Therapy Франко Калабрезе назвал последствия неправильной осанки вчера в 18:50

Сутулость незаметно крадёт здоровье: что происходит с телом каждый день

Кажется, что сутулость — всего лишь привычка? На деле неправильная осанка запускает цепочку проблем с мышцами и суставами. Узнайте, как это исправить.

Читать полностью » Эксперт Кристина Торде объяснила важность чередования push и pull упражнений вчера в 18:10

Толкай или тяни: главный секрет тренировок, который меняет тело быстрее всего

Откройте для себя принцип push-pull: простая, но эффективная система тренировок, которая поможет развить силу, избежать перетренированности и улучшить функциональность.

Читать полностью » Тренер Джефф Шульц назвал боковую планку с подъёмом таза лучшим упражнением для косых мышц вчера в 17:50

Упражнения, которые превращают обычный пресс в броню для спины и осанки

Хотите не только рельефный пресс, но и крепкий корпус? Попробуйте необычные упражнения на косые мышцы, которые сделают тренировку в разы эффективнее.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт от кулинаров: крекеры с семенами льна получаются питательными
Дом

Контейнеры и пакеты с зип-застёжкой помогают навести порядок в холодильнике и морозилке
Технологии

Функция перевода в реальном времени появится в AirPods Pro 2 и AirPods 4
Туризм

Европарламент изменит правила авиаперевозок: чемоданы и вещи будут под строгим контролем
Красота и здоровье

Диетолог Соломатина: резкий отказ от сладкого приводит к слабости и раздражительности
Питомцы

Ветеринары объяснили, что означает изменение цвета мочи у собаки
Авто и мото

Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов
Наука

Учёные зафиксировали в Гренландии мегацунами, сопоставимое по силе с землетрясениями девятидневной длительности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet