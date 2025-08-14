Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес-тренер Карина Ходова
Фитнес-тренер Карина Ходова
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Один тренажёр, который меняет спину быстрее любых подтягиваний

Какие мышцы развивает Lat Pulldown и почему он подходит для всех уровней подготовки — исследование NASM

Вы наверняка видели в зале тренажёр для вертикальной тяги — массивную установку с мягким сиденьем, упорами для бёдер и длинной перекладиной, свисающей сверху. Сев на него и зафиксировав ноги под валиками, нужно тянуть гриф вниз к груди или шее. Но мало кто задумывается, что этот снаряд способен не просто укрепить спину, а целенаправленно развить одну из крупнейших мышц тела — широчайшую. Именно она отвечает за движение рук вниз и к корпусу, что важно и в быту, и в спорте.

Почему тренажёр для тяги сверху так эффективен

Главное преимущество этого упражнения — универсальность. Можно легко менять вес, подбирать удобную рукоять и варьировать хват, что делает его подходящим и для новичков, и для опытных спортсменов. В отличие от подтягиваний, которые требуют высокой относительной силы, вертикальная тяга позволяет наращивать нагрузку постепенно, развивая базовую силу для будущих подтягиваний.

Как выполнять упражнение правильно

  • Отрегулируйте упоры для бёдер так, чтобы они слегка прижимали ноги.
  • Возьмитесь за гриф выбранным хватом и сядьте, вытянув руки вверх, почувствуйте растяжение в верхней и средней части спины.
  • Сведите лопатки вниз и тяните локти к рёбрам, слегка отклоняясь назад, но без прогиба поясницы.
  • Опустите гриф до касания груди или пока локти не прижмутся к туловищу.
  • Вернитесь в исходное положение, полностью выпрямив руки.

Совет: не раскачивайтесь — если движение получается только с помощью инерции, вес слишком большой.

Какие мышцы работают

  • Широчайшие — главный двигатель движения, при этом задействуются трапеции, ромбовидные и большая круглая мышца.
  • Бицепсы — особенно при нейтральном хвате, когда ладони смотрят друг на друга.
  • Дельтовидные и мышцы предплечий — помогают стабилизировать движение и удерживать гриф.

Интересный факт: исследование Journal of Strength and Conditioning Research (2014) показало, что ширина хвата почти не влияет на активность широчайших — главное, тянуть гриф перед собой, а не за голову.

Польза тренажёра

  • Сильная спина и руки — при правильной технике можно существенно увеличить нагрузку.
  • Улучшение осанки — укреплённые мышцы верхней спины помогают избежать сутулости.
  • Развитие хвата — полезно не только для зала, но и в быту.
  • Доступность — подходит даже тем, кому тяжело подтягиваться.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Рывки корпусом — лишают упражнения пользы и нагружают поясницу.
  • Пожимание плечами — мешает работе спины.
  • Неполная амплитуда — уменьшает эффективность.
  • Сильный вынос грифа вперёд — превращает упражнение в совсем другое движение.

Вертикальная тяга — это не просто замена подтягиваний. Это инструмент, который даёт возможность безопасно и эффективно развивать силу и осанку, а также закладывает фундамент для более сложных упражнений.

