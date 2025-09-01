Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Латы без спортзала: тренировка, которая меняет тело и дыхание

Фитнес-тренеры перечислили лучшие упражнения для широчайших мышц дома

Мышцы широчайшие спины играют ключевую роль в работе всего верхнего отдела корпуса. Именно они отвечают за силу и амплитуду движений рук, стабилизируют корпус и даже участвуют в дыхании, помогая расширять нижние рёбра. Тренировка этих мышц дома может быть не менее эффективной, чем в спортзале, если правильно подобрать упражнения и использовать доступный инвентарь.

Почему стоит тренировать широчайшие мышцы дома

Широчайшие мышцы спины начинаются под лопатками и тянутся к нижней части позвоночника. Благодаря своей форме они образуют своеобразные "крылья", формирующие силуэт V-образной фигуры. Эти мышцы включаются в работу при любых тяговых движениях: подтягиваниях, гребках, поднятии предметов. Даже такие простые действия, как открывание двери или перенос сумки, активируют их.

Регулярные тренировки широчайших мышц укрепляют верх тела, улучшают осанку, снижают риск болей в спине и облегчают выполнение бытовых движений. Кроме того, занятия дома экономят время и позволяют не пропускать тренировки из-за отсутствия возможности пойти в спортзал.

Основные принципы домашней тренировки

Эксперты по фитнесу рекомендуют уделять внимание всем крупным мышечным группам не менее двух раз в неделю. Для этого достаточно 5-7 упражнений на широчайшие и соседние мышцы спины. Оптимальная нагрузка — 3-5 подходов по 10-16 повторений. Постепенно можно увеличивать вес снарядов или усиливать натяжение резины, чтобы мышцы получали необходимую нагрузку для роста.

Существует два типа нагрузки: механическая и метаболическая. Первая связана с микроразрушениями мышечных волокон при работе с тяжёлыми весами и малым количеством повторений. Вторая возникает при большем числе повторений с лёгкими весами и приводит к "забивке" мышц. Оба варианта важны для развития силы и объёма.

Упражнения с гантелями

  1. Renegade rows - исходное положение планка, поочерёдно подтягивайте гантели к поясу, сохраняя корпус неподвижным.

  2. Балансирующие тяги - выполняются стоя на одной ноге, корпус параллелен полу, движения аналогичны тяге в наклоне.

  3. Тяга гантелей в наклоне - ноги на ширине таза, спина прямая, руки с гантелями направлены вниз. Подтягивайте их к корпусу, концентрируясь на работе спины.

Эти упражнения помогают изолировать каждую половину спины и добиться равномерного развития.

Упражнения с эспандером

Резиновые ленты или эспандеры дают постоянное сопротивление на протяжении всего движения, заставляя мышцы работать по-другому, чем с гантелями. Их плюс — компактность и возможность регулировать нагрузку.

  1. Тяга сверху вниз - имитация тренажёра "Lat pull-down". Растяните резину над головой и опустите локти к бокам.

  2. Тяга сидя или стоя - закрепите резину за опору и тяните к корпусу, удерживая локти близко к телу.

  3. Тяга в наклоне - встаньте на середину ленты и выполняйте подъём рук к поясу.

  4. Комбинированная тяга - сочетает наклон с тягой, включая также ягодицы и поясницу.

  5. Совмещённая тяга с гантелями - к резине прикрепляются гантели, нагрузка увеличивается.

Подтягивания и работа со штангой

Если дома есть перекладина, подтягивания станут лучшим упражнением для широчайших. Новичкам можно использовать эспандер, закрепив его на перекладине и упираясь коленом в петлю — это снизит вес, который приходится поднимать.

Для тех, у кого есть штанга, подойдут наклонные тяги. Снаряд можно использовать как без дополнительных блинов, так и с утяжелением.

Домашние тренировки широчайших мышц позволяют поддерживать здоровье спины и развивать силу без необходимости посещать спортзал. Грамотное сочетание упражнений с гантелями, эспандерами и собственным весом делает занятия разнообразными и эффективными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хезер Андерсон: при Пилатесе вес растёт за счёт мышц, а не жира сегодня в 9:10

Весы показывают больше после Пилатеса: что на самом деле происходит с телом

Начав заниматься Пилатесом, многие замечают неожиданный набор веса. Почему это происходит и стоит ли переживать — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело сегодня в 4:50

Два месяца, которые меняют тело: как тренировки стирают лишний вес

Узнайте, какие упражнения и питание помогут за два месяца подтянуть тело, уменьшить жир и укрепить мышцы, не изнуряя организм.

Читать полностью » Тренер: важно развить нейромышечную связь для эффективной тренировки нижнего пресса сегодня в 4:26

5 упражнений для нижнего пресса, которые работают в 2 раза быстрее, чем стандартные

Как эффективно тренировать нижний пресс, избегая ошибок и травм? Узнайте, какие упражнения помогут вам прокачать низ живота и избавиться от жира на животе.

Читать полностью » Спортивные врачи назвали безопасные варианты жима с EZ-грифом сегодня в 4:10

Девять упражнений, о которых молчат тренажёрные залы

EZ-гриф может заменить штангу и помочь прокачать грудные мышцы. Разбираем лучшие упражнения и секреты эффективных тренировок.

Читать полностью » Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов сегодня в 3:50

Почему коврик для пилатеса заменяет тренажёрный зал

Пилатес без оборудования способен заменить тренажёрный зал: упражнения на коврике укрепляют верхнюю часть тела и защищают суставы.

Читать полностью » Специалисты: отжимания от пола помогают развить верхнюю часть тела и улучшить физическую форму сегодня в 3:16

За 6 недель — 100 отжиманий подряд: секретный план, который работает

Если хотите научиться делать 100 отжиманий подряд, то следуйте пошаговой программе тренировок, которая поможет развить все мышцы верхней части тела.

Читать полностью » Ягодичный мостик, махи гирей и тяга на одной ноге как замена становой тяге сегодня в 3:10

Царь упражнений свергнут? Альтернатива, которая заставит ваши мышцы работать по-новому

Отличные упражнения, которые могут заменить становую тягу, если работа с весом недоступна. Узнайте, как безопасно укрепить спину и ягодицы.

Читать полностью » Джейсон Мачовски назвал время бега без остановки для разных уровней подготовки сегодня в 2:50

Сколько на самом деле выдержит человек без остановки на бегу

Сколько времени реально пробежать без остановки? Всё зависит от подготовки, но есть проверенные способы постепенно увеличить выносливость.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия
Наука и технологии

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды
Туризм

Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций
Авто и мото

Проверка уровня антифриза: что нужно знать каждому водителю
Питомцы

Регулярные осмотры у ветеринара помогают продлить жизнь собак
Красота и здоровье

Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей
Авто и мото

МВД России: Подмосковье лидирует по числу нарушений ПДД среди пешеходов
Красота и здоровье

Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru