Нобелевская премия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:47

Конец света — его жанр: кто и за что получил главную литературную премию года

Нобелевскую премию по литературе 2025 года получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе 2025 года достанется венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи — автору, чьи произведения превращают отчаяние в форму искусства. Академия отметила его за "убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Человек, создавший собственную вселенную

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла. Его творчество невозможно спутать с чьим-либо другим: длинные предложения, тексты без пауз и глубокие философские размышления о судьбе человека. Его мир — это пространство между разрушением и надеждой, где даже в конце света остается место красоте.

Он стал известен после выхода дебютного романа "Сатанинское танго" (1985). Книга принесла ему культовый статус — не только в Венгрии, но и во всей Европе. Впоследствии режиссёр Бела Тарр экранизировал роман, сняв одноимённый фильм, ставший одной из главных работ артхауса конца XX века. Их сотрудничество продолжилось и в экранизации другого произведения писателя — "Меланхолия сопротивления".

Темы и мотивы творчества

Главная черта произведений Краснахоркаи — ощущение неизбежного конца. Его герои часто существуют в разрушенном мире, где идеалы потеряли значение, а вера — смысл. При этом автор не лишает читателя надежды: даже в хаосе он находит место для любви, сострадания и искусства.

Его романы нередко сравнивают с философскими притчами Франца Кафки и прозой Федора Достоевского. Но в отличие от них, Краснахоркаи чаще говорит не о внутреннем конфликте личности, а о всеобщем упадке цивилизации.

Сравнение

Произведение Тема Особенности стиля Экранизация
"Сатанинское танго" разложение общества длинные абзацы, ритм молитвы фильм Белы Тарра (1994)
"Меланхолия сопротивления" апокалиптическая вера философская аллегория фильм "Гармонии Веркмейстера"
"Возвращение барона Венкхейма" одиночество и ирония соединение трагедии и гротеска готовится к изданию в 2026 году

Советы шаг за шагом: как понять Краснахоркаи

  1. Читайте медленно. Его тексты требуют концентрации — каждое предложение может растянуться на страницу.

  2. Не ищите привычного сюжета. В его книгах важнее не события, а внутреннее состояние.

  3. Смотрите экранизации. Фильмы Белы Тарра помогают "услышать" ритм его прозы.

  4. Читайте в оригинале или хорошем переводе. От нюансов языка зависит атмосфера произведения.

  5. Погружайтесь постепенно. Начните с более поздних романов, затем переходите к ранним.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: читать Краснахоркаи как классический роман с интригой.
    Последствие: ощущение непонимания и тяжести.
    Альтернатива: воспринимать текст как поток сознания, философскую медитацию.

  • Ошибка: пропускать экранизации.
    Последствие: потеря визуального кода его мира.
    Альтернатива: смотреть фильмы Белы Тарра после прочтения книги — они расширяют восприятие.

  • Ошибка: пытаться "понять" смысл дословно.
    Последствие: теряется эмоциональный пласт.
    Альтернатива: читать, чтобы почувствовать атмосферу, а не только сюжет.

FAQ

Какой роман лучше прочитать первым?
Начните с "Возвращения барона Венкхейма" — он легче воспринимается и сохраняет философский тон автора.

Почему его книги называют апокалиптическими?
Он показывает мир, где привычные структуры рушатся — мораль, вера, общество. Но при этом оставляет место для искусства и сострадания.

Сколько переводов его произведений доступно на русском?
На данный момент переведены "Сатанинское танго", "Меланхолия сопротивления", "Господин", "Война и война". К 2026 году выйдет "Возвращение барона Венкхейма".

Мифы и правда

  • Миф: Краснахоркаи пишет исключительно для интеллектуалов.
    Правда: его книги можно воспринимать эмоционально, без академического анализа.

  • Миф: все его романы пессимистичны.
    Правда: за мраком скрывается вера в спасительную силу искусства.

Исторический контекст

Краснахоркаи вырос в Венгрии 1970-х годов. Его творчество стало откликом на распад системы и разочарование поколения. После падения железного занавеса он активно публиковался в Европе, преподавал в Германии и США, а в 2015 году получил Международную Букеровскую премию.

"За его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

В 2019 году Краснахоркаи был удостоен Национальной книжной премии США за переводную литературу, а его произведения продолжают изучать в университетах по всему миру.

Два интересных факта

  1. Его романы практически не имеют абзацев — читать их можно только вслух или в тишине.

  2. Краснахоркаи избегает публичности, редко дает интервью и живёт уединенно.

