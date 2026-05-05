Больше мест для поездок: РЖД готовит сдвоенные поезда для майского трафика Москва — Нижний Новгород

В преддверии майских праздников Горьковская железная дорога приняла решение о расширении состава скоростных поездов "Ласточка", курсирующих на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом. В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока количество вагонов в популярном рейсе будет увеличено до десяти. Усиление транспортного сообщения позволит значительно повысить пропускную способность на данном направлении в праздничные дни. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Согласно утвержденному графику движения, отправление из российской столицы запланировано на 8 мая в 21:15, а прибытие в пункт назначения состоится в 01:15 следующего дня. Обратный рейс сдвоенного состава назначен на 11 мая с отправлением в 04:32 и прибытием в Москву в 09:09.

Важным дополнением для путешественников станет внедрение инновационных технологий в процесс обслуживания пассажиров. По словам представителей железнодорожного ведомства, в данных составах будет доступен сервис для подтверждения личности с помощью биометрических данных. Данная мера направлена на повышение безопасности и ускорение процедуры проверки документов при посадке на высокоскоростной поезд.