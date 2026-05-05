Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"
Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Sportsmentos&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Sportsmentos (page does not exist)">Sportsmentos</a> is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 13:57

Больше мест для поездок: РЖД готовит сдвоенные поезда для майского трафика Москва — Нижний Новгород

В преддверии майских праздников Горьковская железная дорога приняла решение о расширении состава скоростных поездов "Ласточка", курсирующих на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом. В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока количество вагонов в популярном рейсе будет увеличено до десяти. Усиление транспортного сообщения позволит значительно повысить пропускную способность на данном направлении в праздничные дни. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Согласно утвержденному графику движения, отправление из российской столицы запланировано на 8 мая в 21:15, а прибытие в пункт назначения состоится в 01:15 следующего дня. Обратный рейс сдвоенного состава назначен на 11 мая с отправлением в 04:32 и прибытием в Москву в 09:09.

Важным дополнением для путешественников станет внедрение инновационных технологий в процесс обслуживания пассажиров. По словам представителей железнодорожного ведомства, в данных составах будет доступен сервис для подтверждения личности с помощью биометрических данных. Данная мера направлена на повышение безопасности и ускорение процедуры проверки документов при посадке на высокоскоростной поезд.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос диктует правила полета: навигация из Перми в сторону Намангана получила долгую жизнь 06.04.2026 в 20:18

Жители Прикамья получили возможность планировать поездки в Среднюю Азию на гораздо более длительный срок из-за внезапного решения крупных авиаперевозчиков.

Читать полностью » Пересадки уходят в прошлое: между Нижним Новгородом и Белоруссией выстраивают воздушный мост 06.04.2026 в 20:15

Власти региона ведут активные переговоры с перевозчиками ради создания удобной логистической цепочки, которая навсегда изменит привычные маршруты путешественников.

Читать полностью » Прямо в сердце города развернутся шатры: уникальный фермерский рынок откроется в Нижнем 06.04.2026 в 20:14

В самом центре одного из городских районов готовятся к встрече праздника, собирая десятки местных хозяйств и производств на общей муниципальной площадке.

Читать полностью » Сверхбыстрый интернет уже на пороге: Нижегородская область готовит инфраструктуру для сети 5G 05.04.2026 в 20:05

Регион стоит на пороге масштабного обновления сетей, однако окончательный статус технологии зависит от ключевых решений на государственном уровне.

Читать полностью » Безбарьерный удар по бездорожью: Нижний Новгород открыл глухие деревни для туристов 05.04.2026 в 19:59

На профильном форуме эксперты обсудили методы преобразования региональной туристической сети через поддержку мобильных и гибких форматов поездок по стране.

Читать полностью » Премиум на свалке истории: уфимские автомобилисты массово отказываются от известных брендов ради цены 05.04.2026 в 19:55

Весенняя смена резины для водителей стала сложным выбором между проверенным европейским брендом с историей и новыми игроками из восточных стран.

Читать полностью » Зелёный лидер падения: популярный овощ из салатника резко подешевел на прилавках Башкирии 05.04.2026 в 19:49

В магазинах крупного региона зафиксированы резкие скачки стоимости привычных товаров: пока одни продукты дешевеют, другие неожиданно бьют по семейному бюджету.

Читать полностью » Двери настежь в цифровой мир: как жители Казани упрощают жизнь взломщикам одним простым кликом 05.04.2026 в 19:35

Жители крупного мегаполиса оказались крайне уязвимы перед лицом киберугроз из-за привычки использовать примитивные комбинации для защиты своих профилей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ловушка лишних опций: как визит в Тольятти помогает сэкономить на покупке нового автомобиля
ЦФО
Секретные директивы и потерянные бюджеты: эксперт раскрыл правду о состоянии трамваев в Орле
Недвижимость
Покупка залоговой недвижимости выглядит выгодной: одна ошибка перечеркнет сделку
Недвижимость
Капремонт фасада: к чему готовиться и как жить комфортно, пока обновляют ваш дом
Красота и здоровье
Хантавирус не устроит эпидемию, но ударить может тяжело: где россияне рискуют заразиться
Экономика
Название файла тоже решает: как резюме не потеряться при отправке работодателю
Садоводство
Рискнула, и вот результат: теплица и куры превратили мои 6 соток в источник стабильного дохода
Авто и мото
Не слушайте "бывалых": директор автошколы рассказал о 4 устаревших мифах для водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet