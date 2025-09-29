Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 21:18

Пропажа еды отменяется: Doorstep делает доставку прозрачной до самой двери

Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери

История Doorstep началась с банального бытового раздражения. Студент Шашват Мурарка устал от потерь заказов и постоянных звонков курьеров, которые никак не могли найти его квартиру. Обычные GPS-координаты помогали лишь до порога здания, а дальше начиналась "слепая зона" — лифты, коридоры и закрытые двери.

Как из личной проблемы вырос стартап

То, что казалось мелочью, Мурарка превратил в задачу масштаба всей индустрии доставки. Он сам пробовал поработать курьером, изучал процессы и в итоге вместе с другом Шилом Пателем основал Doorstep. Цель была ясной: сделать "последнюю милю" действительно прозрачной.

Doorstep подключается к существующим сервисам вроде Uber Eats или DoorDash и использует сенсоры смартфона курьера, чтобы зафиксировать каждый шаг — вход в здание, движение по этажам, достижение двери клиента. Эти данные поступают на платформу доставки и помогают автоматически решать споры: не нужно больше спорных фотографий или разбирательств о пропавших заказах.

"Наша технология даёт службам поддержки клиентов прозрачность, которой им не хватало", — отметил генеральный директор Шашват Мурарка.

Компания подчеркивает: никакой личной информации водителей или покупателей она не собирает.

Зачем это рынку

Технология Doorstep выгодна сразу всем сторонам цепочки:

  • клиент получает гарантию, что заказ дойдёт именно до его двери;

  • водитель избавляется от лишних звонков и конфликтов;

  • платформа сокращает расходы на возвраты и расследования;

  • рестораны и магазины видят больше доверия к своим услугам.

Фактически Doorstep решает проблему "потерянной еды", которая давно подрывала доверие к доставкам.

Деньги и планы

Стартап быстро нашёл поддержку. В новом посевном раунде компания привлекла 8 миллионов долларов. Лидером выступил фонд Canaan Partners, также вложились Antler, Cercano Management, Cassius и Шон Генри из Kleiner Perkins.

Мурарка признаётся, что путь был нелёгким: на первых порах он даже ночевал в офисе акселератора Antler, пока искал первых инвесторов. Но результат того стоил: раунд закрылся всего за неделю.

Новые средства пойдут на масштабирование технологии и найм инженеров. Сейчас Doorstep работает во всех штатах США, хотя названия клиентов компания пока держит в секрете.

Сравнение: разные подходы к "последней миле"

Решение Преимущества Недостатки
GPS-навигация Простота, низкая стоимость Не работает внутри зданий
Камеры и шкафчики Надёжность фиксации Высокая цена, долгий масштаб
Датчики зданий Интеграция с инфраструктурой Ограничена конкретным объектом
Doorstep Масштабируемость, низкие затраты Новая технология, требует адаптации

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на GPS.

  • Последствие: потерянные заказы и жалобы.

  • Альтернатива: интеграция Doorstep с фиксированием движения внутри зданий.

  • Ошибка: ставить дорогое оборудование (шкафчики, камеры).

  • Последствие: большие капитальные затраты, медленный рост.

  • Альтернатива: использование смартфонов курьеров как готовой инфраструктуры.

А что если… Doorstep станет стандартом?

Если технология войдёт в отраслевой стандарт, доставка станет полностью прозрачной. Это позволит сервисам экономить миллиарды на возвратах, а водителям — работать без лишнего стресса. В перспективе подобная система может применяться и в логистике за пределами еды: посылки, медицинские доставки, сервис "доставка в квартиру".

Плюсы и минусы Doorstep

Плюсы Минусы
Устраняет "слепую зону" GPS Технология ещё новая
Не требует дополнительного оборудования Нужна интеграция в платформы
Сокращает споры и возвраты Возможен скепсис водителей
Масштабируется по всей стране Нет публичных кейсов крупных клиентов

FAQ

Как Doorstep подключается к сервисам?
Через интеграцию с приложениями доставки (API), без отдельного софта для курьеров.

Собирает ли Doorstep личные данные?
Нет, фиксируются только движения курьера внутри здания.

Можно ли использовать Doorstep вне доставки еды?
Да, технология подходит для почтовых служб, медицинской логистики и курьерских сервисов.

Мифы и правда

  • Миф: Doorstep следит за курьерами.
    Правда: система фиксирует только факт прохождения маршрута внутри здания, не собирая персональных данных.

  • Миф: решение дорогое, как шкафчики или камеры.
    Правда: используется смартфон курьера, затраты минимальны.

  • Миф: такие технологии ограничены Нью-Йорком.
    Правда: Doorstep уже работает во всех штатах США.

3 интересных факта

  1. Основатель ночевал в офисе акселератора, пока искал первых инвесторов.

  2. Раунд на 8 млн долларов был закрыт всего за неделю.

  3. Doorstep решает проблему, знакомую каждому жителю мегаполиса — "куда пропал мой заказ?".

Исторический контекст

  • Сначала курьерские сервисы использовали только GPS.

  • Потом появились камеры, шкафчики и датчики зданий.

  • Теперь Doorstep предлагает программное решение без дорогого железа.

