Горы Гамбурцева в Антарктиде
© Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:13

Туризм последнего шанса: спасение или разрушение исчезающих красот природы

Туризм к ледникам: возможно ли спасти природу с помощью путешествий

Путешествия к ледникам, коралловым рифам и другим исчезающим чудесам природы становятся все популярнее. Но может ли "туризм последнего шанса" помочь их сохранить, или он лишь ускорит разрушение? Эксперты предупреждают: многое зависит от того, как именно мы путешествуем.

Красота на грани исчезновения

Французский писатель Седрик Дюру вспоминает, как на вершине отдаленной горы в Исландии он любовался редкими пятнами льда, пока гид не сообщил, что когда-то здесь простирался огромный ледник. По его словам, в тот момент он осознал всю масштабность климатических изменений.

Дюру стал участником экспедиции к бывшему леднику Окьёкюдль — символу глобального потепления, похороны которого в 2019 году привлекли внимание всего мира. Для него это стало первой личной встречей с последствиями климатического кризиса.

Туризм на грани

Туризм "последнего шанса" — это поездки в места, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Однако вокруг этой практики разгораются споры. С одной стороны, путь к таким объектам требует значительных ресурсов, включая авиа- и судоходное топливо, что усугубляет проблему. С другой — сильное впечатление от увиденного способно мотивировать людей к активной защите природы.

Исландия — яркий пример. Каждый год туда приезжает около полумиллиона туристов (при населении страны около 400 тысяч) ради ледниковых туров. Исследования показывают, что половина гостей приезжает именно для того, чтобы успеть увидеть лед до его исчезновения.

Хрупкие экосистемы под давлением

Профессор экологического права Университета Канзаса Робин Кундис Крейг отмечает: без строгих ограничений и экологического просвещения миллионы туристов могут нанести непоправимый вред уязвимым территориям. Так уже произошло в некоторых частях национального парка Йосемити, на Большом Барьерном рифе, в Венеции и даже в Антарктиде, куда вместе с туристами попали инвазивные виды и птичий грипп.

В Австралии, например, рекордное обесцвечивание кораллов произошло на фоне массовых морских туров, а восстановление поврежденных рифов может занять годы.

Как путешествовать ответственно

Крейг подчеркивает: каждый, кто отправляется в такие места, должен задать себе три вопроса — насколько экологичен его путь, не наносит ли визит ущерба природе на месте, и какие меры он готов предпринять для защиты природы по возвращении.

Антарктида, привлекающая сейчас вдвое больше туристов, чем до пандемии, — яркий пример. Экскурсии сюда начинаются примерно от 900 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) и оставляют углеродный след, сопоставимый с годовыми выбросами одного жителя Великобритании.

Гид Aurora Expeditions Эшли Перрин советует выбирать туроператоров, ограничивающих высадку в зависимости от активности животных, входящих в Международную ассоциацию антарктических туроператоров, и включающих в программу образовательные и научные проекты.

Море, которое учит заботе

На Большом Барьерном рифе главный гид компании Frankland Islands Reef Cruises Энди Раттер убежден, что туризм при правильной организации приносит пользу. Он считает, что люди начинают заботиться о природе, когда видят ее воочию.

Раттер рекомендует туристам проводить на рифе не один день, а больше, заранее учиться сноркелингу или дайвингу и выбирать компании, в штате которых есть морские биологи. Многие операторы приглашают гостей участвовать в "гражданской науке" — помогать отслеживать состояние рифа и собирать научные данные.

Эмоции как двигатель перемен

Исследования показывают: даже кратковременный визит к исчезающим объектам способен вызвать сильную эмоциональную связь и желание действовать. Пенсионерка-ученый Надин Маршалл называет это "рифовым горем" — переживанием утраты из-за деградации экосистем.

Дюру убежден, что скорбь должна перерастать в коллективные действия. После поездки в Исландию он организовал в Лионе фестиваль, посвященный проблемам климата, и уверен: чувства, которые мы испытываем, видя исчезновение красоты, должны напоминать нам о нашей ответственности.

